Ученые установили возраст камня Дмитрия Донского на Куликовом поле

Иллюстрация: «Царский титулярник»

Специалисты музея-заповедника «Куликово поле» установили возраст камня Дмитрия Донского. Ему примерно 200 млн лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Камень, как и другие мегалиты на территории заповедника, относится к юрскому или меловому периоду. По словам руководителя Научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин государственного музея-заповедника «Куликово поле» Ольги Буровой, около 400 млн лет назад, на территорию Восточно-Европейской равнины периодически наступало море. В ту эпоху в его водах, возможно, обитали даже предки современных акул, включая гигантских мегалодонов.

«Наступление и отступление моря вызвало накопление морских и континентальных отложений. В морях отлагались известняки и мел, а в более мелководных зонах морских бассейнов — глины, пески и песчаники, ставшие основой мегалитов», — объяснила Бурова.

После последнего отступления морей около 40–25 млн лет назад эти породы вышли на поверхность и подверглись процессам выветривания. В этот период сформировались основные элементы рельефа Русской равнины.

Камень Дмитрия Донского находится на Куликовом поле, недалеко от места слияния Дона и Непрядвы, в балке Рыбий Верх. Согласно преданию, именно здесь тяжело раненый князь нашел опору после Куликовской битвы.

