Ученые установили возраст камня Дмитрия Донского на Куликовом поле

Камень, как и другие мегалиты на территории заповедника, относится к юрскому или меловому периоду. По словам руководителя Научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин государственного музея-заповедника «Куликово поле» Ольги Буровой, около 400 млн лет назад, на территорию Восточно-Европейской равнины периодически наступало море. В ту эпоху в его водах, возможно, обитали даже предки современных акул, включая гигантских мегалодонов.