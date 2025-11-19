В США золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за 12,1 млн долларов
В «Симпсонах» убили одного из старейших второстепенных персонажей

Фото: Fox Television Animation

В 37-м сезоне мультсериала «Симпсоны» навсегда ушла из жизни одна из самых давних второстепенных героинь — органистка Первой церкви Спрингфилда Элис Глик.

Персонаж, появлявшийся в сериале с 1991 года, погиб в седьмом эпизоде нового сезона. Смерть настигла Элис во время церковной службы: она внезапно рухнула на клавиши органа прямо посреди проповеди преподобного Лавджоя.

Сюжет эпизода был построен вокруг этого события. Согласно завещанию Глик, все свое состояние она оставила начальной школе Спрингфилда на развитие новой музыкальной программы.


 

Исполнительный продюсер сериала Тим Лонг официально подтвердил, что на этот раз смерть персонажа окончательна. «В некотором смысле органистка Элис будет жить вечно благодаря своей прекрасной музыке. Но в другом, более важном смысле да, она мертва».

Для Элис Глик это была уже вторая смерть. В 23-м сезоне ее, казалось бы, убил робот-тюлень, но затем персонаж снова появлялся в сериях то живым, то в виде призрака. Элис Глик, которую изначально озвучивала Клорис Личман, а позже Тресс МакНилл, впервые появилась в сериале еще во втором сезоне, в серии «Трое мужчин и комикс».

