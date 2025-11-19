В США золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за 12,1 млн долларов

Золотой унитаз «America» итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 12,1 млн долларов, пишет The New York Post.
Вес унитаза — 220 фунтов (около 100 килограмм). Арт-объект был создан Каттеланом в 2016 году. Одна из версий унитаза была похищена из Бленхеймского дворца в 2019 году, а вторая была представлена в музее Гуггенхайма. Тогда унитазом воспользовались более 100 тыс. посетителей.
Кателлан называл эту работу «суммой множества противоположностей». «Она началась с чего‑то очень практичного: в музее много священных пространств, и только одно никогда им не является: туалет», — говорил он.