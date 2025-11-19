D4vd стал подозреваемым в деле об убийстве 15-летней девушки
В США золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за 12,1 млн долларов

Золотой унитаз «America» итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 12,1 млн долларов, пишет The New York Post.

Имя покупателя не разглашается. По некоторым данным, им стал известный американский бренд. Стартовая цена лота была равна 10 млн долларов.

Вес унитаза — 220 фунтов (около 100 килограмм). Арт-объект был создан Каттеланом в 2016 году. Одна из версий унитаза была похищена из Бленхеймского дворца в 2019 году, а вторая была представлена в музее Гуггенхайма. Тогда унитазом воспользовались более 100 тыс. посетителей.

Кателлан называл эту работу «суммой множества противоположностей». «Она началась с чего‑то очень практичного: в музее много священных пространств, и только одно никогда им не является: туалет», — говорил он.

