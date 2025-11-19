Дженнифер Лоуренс рекомендует смотреть новый фильм Пола Томаса Андерсона в кинотеатре

Актриса заявила, что «это лучший фильм, который я когда-либо видела»: «Я не припомню, чтобы у меня когда-либо был подобный опыт в кинотеатре, причем разделенный с другими зрителями. Когда сеанс закончился, все аплодировали. Я не переставала благодарить своего мужа, который забронировал билеты за две недели до премьеры. Я просто твердила: „Спасибо за эту возможность“».