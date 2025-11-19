Дженнифер Лоуренс рекомендует смотреть новый фильм Пола Томаса Андерсона в кинотеатре

В США золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за 12,1 млн долларов
Реставрацию петербургского кинотеатра «Аврора» начнут следующей осенью
Компания FoloToy сняла с продаж плюшевого медведя с ИИ, который обсуждал с детьми секс и наркотики
В «Симпсонах» убили одного из старейших второстепенных персонажей
Вышел новый трейлер «Хронологии воды» — режиссерского дебюта Кристен Стюарт
В США мужчина прославился в соцсетях после того, как кто‑то просматривал его резюме на концерте
В Москве пройдет финал чемпионата True Tech Champ с робофайтингом и интеллектуальной качалкой
Те, кто активно взаимодействует с короткими видео, медленнее реагируют на новую информацию
Ученые установили возраст камня Дмитрия Донского на Куликовом поле
Британские ученые создали кнопку, с помощью которой собаки могут включить чайник
D4vd стал подозреваемым в деле об убийстве 15-летней девушки
Rostic’s запустил в Москве тестовые кафе с бабл-ти и выпечкой
Кевин Костнер рассматривается на роль Билла Клинтона в сериале «United»
В Саратовской области запретили детям заходить в магазины, где продают табак, кальяны и вейпы
В России вырос спрос на елочные игрушки с героями советских мультфильмов
Аналитики: россияне стали в три раза чаще заказывать товары из‑за рубежа на распродажах
Сериал «Скрежет металла» продлили на третий сезон
Roblox введет обязательную проверку возраста по фото для доступа к чатам
При вводе в Google «Марти Великолепный» по странице летит дирижабль
Письмо к Роуз от настоящего Джека Доусона с «Титаника» выставят на аукцион
Ученые выяснили, что первый поцелуй произошел 21 млн лет назад
Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ девятиклассников
Картину Климта продали за рекордные 236 млн долларов на аукционе Sotheby’s
Продажи корейского напитка соджу в России выросли на 105%
Дэниел Рэдклифф написал трогательное письмо новому Гарри Поттеру
В российских аэропортах заработали первые пункты миграционного контроля
В киноцентре «Октябрь» состоялся показ киноверсии спектакля «Воскресение»
Сеть «Хлеб насущный» практически прекратила работу

Дженнифер Лоуренс рекомендует смотреть новый фильм Пола Томаса Андерсона в кинотеатре

Фото: Warner Bros.

 Дженнифер Лоуренс выразила восторг от нового фильма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», назвав его главным кинематографическим событием в своей жизни.

Актриса заявила, что «это лучший фильм, который я когда-либо видела»: «Я не припомню, чтобы у меня когда-либо был подобный опыт в кинотеатре, причем разделенный с другими зрителями. Когда сеанс закончился, все аплодировали. Я не переставала благодарить своего мужа, который забронировал билеты за две недели до премьеры. Я просто твердила: „Спасибо за эту возможность“».

Лоуренс порекомендовала посмотреть фильм именно в кинотеатре, отмечая его идеальный ритм: «В картине нет ни единой лишней минуты, она ни на секунду не провисает». По словам Лоуренс, режиссеру Полу Томасу Андерсону удалось создать удивительно живых и реалистичных персонажей: «Каждого из них ты будто знаешь лично».

Боевик «Битва за битвой» рассказывает историю бывшего революционера, которого сыграл Леонардо Ди Каприо. Картина продолжительностью 2 часа 42 минуты уже признана критиками и считается одним из фаворитов в предстоящей гонке за «Оскар».

Расскажите друзьям