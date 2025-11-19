Дженнифер Лоуренс рекомендует смотреть новый фильм Пола Томаса Андерсона в кинотеатре

Дженнифер Лоуренс выразила восторг от нового фильма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», назвав его главным кинематографическим событием в своей жизни.
Актриса заявила, что «это лучший фильм, который я когда-либо видела»: «Я не припомню, чтобы у меня когда-либо был подобный опыт в кинотеатре, причем разделенный с другими зрителями. Когда сеанс закончился, все аплодировали. Я не переставала благодарить своего мужа, который забронировал билеты за две недели до премьеры. Я просто твердила: „Спасибо за эту возможность“».
Лоуренс порекомендовала посмотреть фильм именно в кинотеатре, отмечая его идеальный ритм: «В картине нет ни единой лишней минуты, она ни на секунду не провисает». По словам Лоуренс, режиссеру Полу Томасу Андерсону удалось создать удивительно живых и реалистичных персонажей: «Каждого из них ты будто знаешь лично».
Боевик «Битва за битвой» рассказывает историю бывшего революционера, которого сыграл Леонардо Ди Каприо. Картина продолжительностью 2 часа 42 минуты уже признана критиками и считается одним из фаворитов в предстоящей гонке за «Оскар».