Британские ученые создали кнопку, с помощью которой собаки могут включить чайник

В США золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за 12,1 млн долларов
Реставрацию петербургского кинотеатра «Аврора» начнут следующей осенью
Компания FoloToy сняла с продаж плюшевого медведя с ИИ, который обсуждал с детьми секс и наркотики
В «Симпсонах» убили одного из старейших второстепенных персонажей
Вышел новый трейлер «Хронологии воды» — режиссерского дебюта Кристен Стюарт
В США мужчина прославился в соцсетях после того, как кто‑то просматривал его резюме на концерте
Дженнифер Лоуренс рекомендует смотреть новый фильм Пола Томаса Андерсона в кинотеатре
В Москве пройдет финал чемпионата True Tech Champ с робофайтингом и интеллектуальной качалкой
Те, кто активно взаимодействует с короткими видео, медленнее реагируют на новую информацию
Ученые установили возраст камня Дмитрия Донского на Куликовом поле
D4vd стал подозреваемым в деле об убийстве 15-летней девушки
Rostic’s запустил в Москве тестовые кафе с бабл-ти и выпечкой
Кевин Костнер рассматривается на роль Билла Клинтона в сериале «United»
В Саратовской области запретили детям заходить в магазины, где продают табак, кальяны и вейпы
В России вырос спрос на елочные игрушки с героями советских мультфильмов
Аналитики: россияне стали в три раза чаще заказывать товары из‑за рубежа на распродажах
Сериал «Скрежет металла» продлили на третий сезон
Roblox введет обязательную проверку возраста по фото для доступа к чатам
При вводе в Google «Марти Великолепный» по странице летит дирижабль
Письмо к Роуз от настоящего Джека Доусона с «Титаника» выставят на аукцион
Ученые выяснили, что первый поцелуй произошел 21 млн лет назад
Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ девятиклассников
Картину Климта продали за рекордные 236 млн долларов на аукционе Sotheby’s
Продажи корейского напитка соджу в России выросли на 105%
Дэниел Рэдклифф написал трогательное письмо новому Гарри Поттеру
В российских аэропортах заработали первые пункты миграционного контроля
В киноцентре «Октябрь» состоялся показ киноверсии спектакля «Воскресение»
Сеть «Хлеб насущный» практически прекратила работу

Британские ученые создали кнопку, с помощью которой собаки могут включить чайник

Фото: Open University

Исследователи британского Открытого университета (The Open University) разработали устройство Dogosohhy Button, которое позволяет собакам управлять бытовыми приборами. Например, питомец сможет самостоятельно включить чайник. Об изобретении написало издание Daily Mail.

С помощью этой кнопки собаки смогут включать и выключать бытовые устройства: свет, вентиляторы, чайники и другие электроприборы.

© Open University

Профессор Клара Манчини, руководитель лаборатории взаимодействия животных и компьютеров (Animal-Computer Interaction), пояснила, что изобретение поможет как собакам-компаньонам, так и обычным питомцам: «[Устройство] облегчает для них управление окружающей средой, в которой они живут».

Кнопка синяя, поскольку этот цвет лучше всего различим собачьим зрением. Устройство реагирует на нажатие носом или лапой. Его можно закрепить на любой поверхности, например, на стене или полу. Размеры кнопки подобраны с учетом удобства для собак разных габаритов. При успешной активации устройство подает сигнал подсветкой, но не слишком яркой.

Расскажите друзьям