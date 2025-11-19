Британские ученые создали кнопку, с помощью которой собаки могут включить чайник

Исследователи британского Открытого университета (The Open University) разработали устройство Dogosohhy Button, которое позволяет собакам управлять бытовыми приборами. Например, питомец сможет самостоятельно включить чайник. Об изобретении написало издание Daily Mail.
С помощью этой кнопки собаки смогут включать и выключать бытовые устройства: свет, вентиляторы, чайники и другие электроприборы.
Профессор Клара Манчини, руководитель лаборатории взаимодействия животных и компьютеров (Animal-Computer Interaction), пояснила, что изобретение поможет как собакам-компаньонам, так и обычным питомцам: «[Устройство] облегчает для них управление окружающей средой, в которой они живут».
Кнопка синяя, поскольку этот цвет лучше всего различим собачьим зрением. Устройство реагирует на нажатие носом или лапой. Его можно закрепить на любой поверхности, например, на стене или полу. Размеры кнопки подобраны с учетом удобства для собак разных габаритов. При успешной активации устройство подает сигнал подсветкой, но не слишком яркой.