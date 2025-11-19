Rostic’s запустил в Москве тестовые кафе с бабл-ти и выпечкой

У них будет свой суббренд под названием [R]Cafe. Посетителям кафе предлагают холодные и горячие бабл-ти с разными вкусами, кофе на кокосовом и миндальном молоке, чай, лимонады, а также сэндвичи, выпечку и десерты. В будущем формат могут запустить в 300 ресторанах по всей России, а также открыть отдельные станции [R]Cafe вне существующих ресторанов.