Rostic’s запустил в Москве тестовые кафе с бабл-ти и выпечкой

Сеть ресторанов быстрого обслуживания Rostic’s запустила в тестовом формате зону кафе в 10 своих заведениях в Москве. Об этом пишет «Большой город» со ссылкой на пресс-службу компании.
У них будет свой суббренд под названием [R]Cafe. Посетителям кафе предлагают холодные и горячие бабл-ти с разными вкусами, кофе на кокосовом и миндальном молоке, чай, лимонады, а также сэндвичи, выпечку и десерты. В будущем формат могут запустить в 300 ресторанах по всей России, а также открыть отдельные станции [R]Cafe вне существующих ресторанов.
Новый формат доступен по адресам:
- 1-я Тверская-Ямская, 2, стр. 2;
- 1-я Останкинская, 55;
- Красная Пресня, 4;
- Покрышкина, 2, корп. 1;
- Климентовский пер., 10, стр. 1;
- Волгоградский просп., 119а;
- просп. Мира, 92, стр. 1;
- Варшавское ш., 26, cтр. 5;
- Химки, микрорайон ИКЕА, корп. 1;
- Химки, Дружбы, 1а.
Недавно «Магнит» открыл свой первый рамен-бар в Москве на Малой Пироговской, 17. Cервис рассчитан на самообслуживание: покупатели выбирают лапшу и топинги, оплачивают заказ и самостоятельно готовят блюдо в раменоварке.