Кевин Костнер рассматривается на роль Билла Клинтона в сериале «United»

Фото: MTV Entertainment Studios

Лауреат премии «Оскар» Кевин Костнер может сыграть бывшего президента США Билла Клинтона в новом сериале «United». Костнер также станет исполнительным продюсером шоу вместе с Леонардо Ди Каприо, пишет Deadline.

Сериал расскажет о поездке Клинтона с миссией ООН в Восточный Тимор в 1999 году. На роль генерального секретаря ООН Кофи Аннана рассматривается  Чуквуди Ивуджи («Грязная игра»). 

Сейчас шоу находится на ранней стадии разработки. Его производством займется компания Appian Way Ди Каприо, Onwards Studios и Prime Focus DNEG. В создании проекта также поучаствует ООН (Организация объединенных наций).

Автором сценария и режиссером «United» выступит Дэвид Рэймонд («Игра Ганнибала»). Дата выхода шоу не уточняется.

Ранее Билл Клинтон стал персонажем третьего сезона телесериала «Американская история преступлений», который вышел на экраны в 2021 году. Его сыграл Клайв Оуэн.

