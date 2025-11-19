Кевин Костнер рассматривается на роль Билла Клинтона в сериале «United»

Сериал расскажет о поездке Клинтона с миссией ООН в Восточный Тимор в 1999 году. На роль генерального секретаря ООН Кофи Аннана рассматривается Чуквуди Ивуджи («Грязная игра»).



Сейчас шоу находится на ранней стадии разработки. Его производством займется компания Appian Way Ди Каприо, Onwards Studios и Prime Focus DNEG. В создании проекта также поучаствует ООН (Организация объединенных наций).