D4vd стал подозреваемым в деле об убийстве 15-летней девушки

Фото: Christopher Polk/Getty Images

Рэпер D4vd (Дэвид Энтони Берк) официально стал главным подозреваемым в деле об убийстве 15-летней Селесты Ривас. Тело девушки было обнаружено в сентябре в багажнике Tesla, зарегистрированной на имя музыканта.

По данным следствия, трагедия произошла еще весной. Полиция считает, что Берк не только причастен к смерти подростка, но и участвовал в расчленении и сокрытии тела. Представители правоохранительных органов отмечают, что певец отказывается от сотрудничества со следствием.

История началась в апреле 2024 года, когда 13-летняя Селеста Ривас пропала без вести в городе Лейк-Элсинор. Ее тело было обнаружено лишь 8 сентября на штрафстоянке Лос-Анджелеса. Работники вызвали полицию, почувствовав сильное зловоние от черной Tesla.

Медицинские эксперты подтвердили, что тело находилось в автомобиле продолжительное время. Родственники заявили, что Селеста была знакома с музыкантом и направлялась с ним на встречу перед исчезновением.

Певец, известный такими хитами, как "Romantic Homicide", отменил все концерты и турне после обнаружения тела. Полиция провела обыск в доме, где проживали Берк и его менеджер. Расследование продолжается, смерть Селесты Ривас квалифицирована как убийство.
 

