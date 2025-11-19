Rostic’s запустил в Москве тестовые кафе с бабл-ти и выпечкой
В Саратовской области запретили детям заходить в магазины, где продают табак, кальяны и вейпы

Фото: Myles Tan/Unsplash

Депутаты Саратовской областной думы большинством голосов сразу в двух чтениях приняли закон, запрещающий несовершеннолетним заходить в магазины, где продают табачную продукцию, кальяны и вейпы. Об этом сообщает местное издание 164.ru.

Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года. За его нарушение гражданам будет грозить штраф от 500 до 1000 рублей, должностным лицам — от 6000 до 10 000 рублей, юрлицам — от 15 000 до 20 000 рублей. Авторами закона являются депутаты от «Единой России».

Им задали вопрос о том, запретят ли детям заходить в продуктовые магазины, в которых также продаются табачные изделия. Депутат Юлия Литневская ответила, что депутаты рассчитывают на то, что никотиносодержащую продукцию вынесут за пределы магазина. По ее словам, тогда у родителей не будет возможности на глазах у детей приобретать сигареты.

Недавно стало известно, что в Подмосковье с 1 сентября более 1200 магазинов прекратили продажу алкоголя во дворах многоквартирных домов. Это произошло из‑за нового местного запрета.

