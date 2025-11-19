В Саратовской области запретили детям заходить в магазины, где продают табак, кальяны и вейпы

Им задали вопрос о том, запретят ли детям заходить в продуктовые магазины, в которых также продаются табачные изделия. Депутат Юлия Литневская ответила, что депутаты рассчитывают на то, что никотиносодержащую продукцию вынесут за пределы магазина. По ее словам, тогда у родителей не будет возможности на глазах у детей приобретать сигареты.