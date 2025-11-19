В России вырос спрос на елочные игрушки с героями советских мультфильмов

«С начала ноября оборот елочных игрушек на площадке в Москве вырос на 70%, а в натуральном выражении — на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Чаще всего в этом году покупали парное украшение „Две горлицы“, на втором месте — стеклянная ретроигрушка с ручной росписью. Мы также наблюдаем тренд на игрушки по мотивам советских мультфильмов, например, с котом Матроскиным и почтальоном Печкиным», — отметили в пресс-службе Wildberries.