В России вырос спрос на елочные игрушки с героями советских мультфильмов

В 2025 году россияне стали чаще покупать на маркетплейсах елочные игрушки с героями советских мультфильмов. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службы ряда онлайн-площадок.
«С начала ноября оборот елочных игрушек на площадке в Москве вырос на 70%, а в натуральном выражении — на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Чаще всего в этом году покупали парное украшение „Две горлицы“, на втором месте — стеклянная ретроигрушка с ручной росписью. Мы также наблюдаем тренд на игрушки по мотивам советских мультфильмов, например, с котом Матроскиным и почтальоном Печкиным», — отметили в пресс-службе Wildberries.
В этом году также наблюдается повышенный спрос на елочные игрушки с героями из мультфильмов «Винни-Пух», «Ну, погоди!» и других, рассказали в пресс-службе «Яндекс Маркета».
В «Авито» добавили, что в столице интерес к товарам с новогодней тематикой активно начал расти уже в ноябре. «По сравнению с этим же периодом прошлого года продажи увеличились на 9%. Самым востребованным предновогодним товаром оказались стеклянные елочные игрушки — продажи увеличились на 57% по сравнению с предыдущим годом. Сейчас комплект новогодних украшений можно купить в среднем за 1200 рублей, что на 23% дешевле, чем месяцем ранее», — подчеркнули в пресс-службе.
Тем временем в Москве уже активно готовятся к Новому году. Специалисты уже выбрали главную новогоднюю ель России. Им станет вековое дерево, которое растет в Рузском муниципальном округе Московской области. Его высота составляет 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров.
Кроме того, 18 ноября на «Городской ферме» ВДНХ начала работу новогодняя резиденция Деда Мороза. На территории резиденции установят ящик для писем с пожеланиями. 26 декабря приемная Деда Мороза заберет все послания и отправит их волшебнику. 2 и 3 января в Москве также остановится поезд Деда Мороза.