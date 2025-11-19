В России вырос спрос на елочные игрушки с героями советских мультфильмов

Rostic’s запустил в Москве тестовые кафе с бабл-ти и выпечкой
Кевин Костнер рассматривается на роль Билла Клинтона в сериале «United»
В Саратовской области запретили детям заходить в магазины, где продают табак, кальяны и вейпы
Аналитики: россияне стали в три раза чаще заказывать товары из‑за рубежа на распродажах
Сериал «Скрежет металла» продлили на третий сезон
Roblox введет обязательную проверку возраста по фото для доступа к чатам
При вводе в Google «Марти Великолепный» по странице летит дирижабль
Письмо к Роуз от настоящего Джека Доусона с «Титаника» выставят на аукцион
Ученые выяснили, что первый поцелуй произошел 21 млн лет назад
Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ девятиклассников
Картину Климта продали за рекордные 236 млн долларов на аукционе Sotheby’s
Продажи корейского напитка соджу в России выросли на 105%
Дэниел Рэдклифф написал трогательное письмо новому Гарри Поттеру
В российских аэропортах заработали первые пункты миграционного контроля
В киноцентре «Октябрь» состоялся показ киноверсии спектакля «Воскресение»
Сеть «Хлеб насущный» практически прекратила работу
Каждый пятый россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли
Заброшенную больницу Бахрушиных в Москве переделают в медиакластер
Вышел трейлер нового фильма Брэдли Купера «Эта штука работает?»
Пермская бабушка освоила нейросети и стала выпускать стенгазету «ИИзвестия подъезда»
Прокуратура Москвы обнаружила нелегальный зоопарк с краснокнижными животными
Deadline: Сэди Синк сыграет в новых «Мстителях»
Вышел дебютный трейлер второго сезона мультсериала о Ларе Крофт
Россияне назвали Сергея Безрукова, Юру Борисова и Сергея Бурунова лучшими актерами 2025 года
В Подмосковье более тысячи магазинов во дворах домов прекратили продажу алкоголя
Продавцы рассказали, как делают половинки елок, которые обсуждают в соцсетях
Райан Гослинг хочет спасти человечество и отправляется в космос в трейлере «Проекта „Конца света“»
Визовые центры Португалии в России остановили прием заявлений на 2025 год

В России вырос спрос на елочные игрушки с героями советских мультфильмов

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В 2025 году россияне стали чаще покупать на маркетплейсах елочные игрушки с героями советских мультфильмов. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службы ряда онлайн-площадок.

«С начала ноября оборот елочных игрушек на площадке в Москве вырос на 70%, а в натуральном выражении — на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Чаще всего в этом году покупали парное украшение „Две горлицы“, на втором месте — стеклянная ретроигрушка с ручной росписью. Мы также наблюдаем тренд на игрушки по мотивам советских мультфильмов, например, с котом Матроскиным и почтальоном Печкиным», — отметили в пресс-службе Wildberries.

В этом году также наблюдается повышенный спрос на елочные игрушки с героями из мультфильмов «Винни-Пух», «Ну, погоди!» и других, рассказали в пресс-службе «Яндекс Маркета».

В «Авито» добавили, что в столице интерес к товарам с новогодней тематикой активно начал расти уже в ноябре. «По сравнению с этим же периодом прошлого года продажи увеличились на 9%. Самым востребованным предновогодним товаром оказались стеклянные елочные игрушки — продажи увеличились на 57% по сравнению с предыдущим годом. Сейчас комплект новогодних украшений можно купить в среднем за 1200 рублей, что на 23% дешевле, чем месяцем ранее», — подчеркнули в пресс-службе.

Тем временем в Москве уже активно готовятся к Новому году. Специалисты уже выбрали главную новогоднюю ель России. Им станет вековое дерево, которое растет в Рузском муниципальном округе Московской области. Его высота составляет 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров.

Кроме того,  18 ноября на «Городской ферме» ВДНХ начала работу новогодняя резиденция Деда Мороза. На территории резиденции установят ящик для писем с пожеланиями. 26 декабря приемная Деда Мороза заберет все послания и отправит их волшебнику. 2 и 3 января в Москве также остановится поезд Деда Мороза. 

Расскажите друзьям