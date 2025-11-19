Тикток будет награждать значками пользователей, которые ограничивают свое время в приложении

Социальная сеть «Тикток» внедряет ряд функций, направленных на поддержание ментального здоровья пользователей. Среди них значки, поощряющие тех, кто ограничивает свое время в приложении. О нововведениях сообщает Tech Crunch.
Чтобы заработать значки, пользователям предстоит выполнять различные задания: например, не использовать платформу ночью, установить дневное ограничение времени у экрана и придерживаться его.
Среди других функций — дневник аффирмаций более чем с 120 позитивными напутствиями, генератор успокаивающих звуков (дождь, шум океана), блок с дыхательными упражнениями. Тикток также разместит образовательные видеоролики с информацией об ограничении времени у экрана.
Как сообщает компания, описанные выше меры ориентированы в первую очередь на подростков. Решение внедрить их было принято после изучения исследований, которые показали, что чрезмерно строгие ограничения могут давать обратный эффект.
