Аналитики: россияне стали в три раза чаще заказывать товары из‑за рубежа на распродажах

Средний чек по итогам распродажи составил порядка 14 тыс. рублей, что на 15% ниже аналогичного показателя за три квартала 2025 года (по данным CDEK.Shopping). Аналитики обращают внимание на тенденцию к выбору более бюджетных товаров: за первые 9 месяцев этого года средний чек снизился на 16,5% в сравнении с 2024 годом, а кратный рост количества заказов при более умеренном росте объема продаж только подтверждает тренд — россияне покупают чаще, но бюджетнее.