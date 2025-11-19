Аналитики: россияне стали в три раза чаще заказывать товары из‑за рубежа на распродажах

Россияне стали заказывать больше товаров из-за рубежа на Всемирный день шопинга (11 ноября) по сравнению с прошлым годом. Об этом аналитики сервиса CDEK.Shopping рассказали «Афише Daily».
Количество заказов увеличилось втрое (+222%), а общий объем продаж вырос в полтора раза (+56%). Более половины всех заказов приходится на магазины США, Китая и Германии.
Активнее всего россияне покупали товары фэшн-сегмента — одежду, обувь и аксессуары, на которые пришлась почти половина (42%) всех заказов на Всемирный день шопинга. В каждом пятом (21%) заказе была техника или бытовая электроника, а на парфюм и туалетную воду пришлось 11% всех заказов.
Оставшуюся часть между собой разделили категории косметики, товаров для дома, спорта и другие. Повышенным спросом пользовались товары в категориях люксовых товаров (+152%), товаров спорта и отдыха (+124%) и товары для дома (+63%).
Средний чек по итогам распродажи составил порядка 14 тыс. рублей, что на 15% ниже аналогичного показателя за три квартала 2025 года (по данным CDEK.Shopping). Аналитики обращают внимание на тенденцию к выбору более бюджетных товаров: за первые 9 месяцев этого года средний чек снизился на 16,5% в сравнении с 2024 годом, а кратный рост количества заказов при более умеренном росте объема продаж только подтверждает тренд — россияне покупают чаще, но бюджетнее.
Среди самых часто заказываемых брендов распродажи — Nike (4,5%), New Balance (3,2%), adidas (2,7%), IKEA (1,8%) и Apple (1,3%). Отдельно отмечается повышенный спрос на зимние хиты и ювелирные изделия: ботинки Timberland (+165%), канадские пуховики Canada Goose (+45%) и ювелирные украшения (+86%).
Некоторые бренды продлевают распродажу 11.11 на весь ноябрь. Ранее «Афиша Daily» рассказывала, к каким товарам стоит присмотреться.