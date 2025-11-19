Сериал «Скрежет металла» продлили на третий сезон

Сериал «Скрежет металла», основанный на играх Twisted Metal, получит третий сезон. Об этом пишет Variety.
Один из создателей сериала и шоураннер первых двух сезонов Майкл Джонатан Смит покинет проект. Его заменит Дэвид Рид, он также станет исполнительным продюсером шоу. Детали сюжета держатся в секрете.
Действие сериала разворачивается спустя 20 лет после катастрофы, которая разделила США на несколько городов с высокими стенами. За их пределы, в мир хаоса и беззакония выгнали всех преступников.
Между городами курсируют курьеры, которые доставляют ценные грузы в обмен на бензин и запчасти для своих машин. Сюжет рассказывает о водителе Джоне Доу, нанятом, чтобы забрать и доставить посылку в Новый Сан-Франциско. Но во время поездки начинает происходить хаос.
Второй сезон сериала вышел на канале Peacock в июле. Главную роль в проекте исполнил Энтони Маки. В нем также снялись Стефани Беатрис, Томас Хейден Черч, Ричард Кабраль, Джо Синоа, Уилл Арнетт, Нив Кэмпбелл, Тадж Вонс, Майк Митчелл, Лу Битти-мл.