При вводе в Google «Марти Великолепный» по странице летит дирижабль

Креативная промокампания фильма «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе в главной роли пополнилась новой деталью: анимацией в поисковой системе Google. В российский прокат спортивная драма выйдет 15 января 2026 года.
Теперь при поиске названия фильма «Marty Supreme» в Google по странице начинает плыть оранжевый дирижабль. В нижней части экрана появляется кнопка, при нажатии на которую летательный аппарат перемещается в разные области экрана.
Это лишь маленькая часть яркого промо фильма. Ранее Тимоте Шаламе опубликовал в соцсетях видео Zoom-совещания с маркетологами A24, где он с невозмутимым видом предлагает покрасить Статую Свободы в оранжевый цвет, сбросить на толпу на концерте множество оранжевых шариков для пинг-понга и запустить в небо оранжевый дирижабль.
В грядущем фильме Шаламе исполнит роль амбициозного игрока в настольный теннис Марти Маузера. Его образ вдохновлен историей реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис. В картине также сыграют Гвинет Пэлтроу («Влюбленный Шекспир»), Фрэн Дрешер («Няня»), Одесса Эзайон («Великая армия») и Tyler, the Creator — это кинодебют артиста.
В опубликованном ранее тизере видно, как главный герой убеждает тех, кто скептически настроен к теннису: «Эта игра собирает стадионы за границей. Скоро вы увидите меня на коробке хлопьев Wheaties».
Режиссером и автором сценария выступил Джош Сафди — это его первый сольный проект с 2008 года. Автор вновь работает с A24, ранее выпустившей его совместные с братом Бенни картины «Хорошее время» и «Неограненные алмазы».