Roblox введет обязательную проверку возраста по фото для доступа к чатам

С 1 января 2026 года игровая платформа Roblox сделает обязательной проверку возраста с помощью фото- или видеоидентификации для всех пользователей, желающих общаться в чатах. Это решение стало частью масштабной стратегии по усилению защиты детей в интернете, пишет Bloomberg.