Roblox введет обязательную проверку возраста по фото для доступа к чатам

С 1 января 2026 года игровая платформа Roblox сделает обязательной проверку возраста с помощью фото- или видеоидентификации для всех пользователей, желающих общаться в чатах. Это решение стало частью масштабной стратегии по усилению защиты детей в интернете, пишет Bloomberg.
Новая система требует от пользователей предоставить снимок своего лица. Компания заверяет, что собранные данные обрабатываются партнером Persona и немедленно удаляются после проверки.
По словам генерального директора Дейва Базуки, технология была протестирована им лично и показала «достаточную разумность и точность». Таким образом Roblox хочет помешать злоумышленникам общаться с детьми.
Платформа привлекает 151 млн пользователей в день, треть из которых младше 13 лет. Компания внедрила десятки обновлений безопасности за последний год и впервые анонсировала тестирование фото в июле.
Ранее в МВД рассказали, что мошенники обманывают детей, предлагая выполнить задания из видео для получения денег в игре Roblox, на самом деле похищают деньги их родителей.