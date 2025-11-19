Письмо к Роуз от настоящего Джека Доусона с «Титаника» выставят на аукцион

В центре сюжета фильма Джеймса Кэмерона 1997 года — история любви Джека (Леонардо Ди Каприо) и Роуз (Кейт Уинслет). Оказалось, на самом «Титанике» был молодой человек по имени Эрнест Томлин, который действительно был влюблен в женщину по имени Роуз. Он был пассажиром третьего класса и сел на корабль в Саутгемптоне, чтобы вернуться в США и получить степень в области религиоведения.