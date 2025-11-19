Rostic’s запустил в Москве тестовые кафе с бабл-ти и выпечкой
Письмо к Роуз от настоящего Джека Доусона с «Титаника» выставят на аукцион

Фото: Paramount Pictures

Письмо прототипа Джека Доусона к Роуз с «Титаника» продадут на аукционе за 66 тыс. долларов. Торги стартуют 22 ноября 2025 года, пишет Daily Mail.

В центре сюжета фильма Джеймса Кэмерона 1997 года — история любви Джека (Леонардо Ди Каприо) и Роуз (Кейт Уинслет). Оказалось, на самом «Титанике» был молодой человек по имени Эрнест Томлин, который действительно был влюблен в женщину по имени Роуз. Он был пассажиром третьего класса и сел на корабль в Саутгемптоне, чтобы вернуться в США и получить степень в области религиоведения.

10 апреля, в 15.00, Томлин написал пятистраничное письмо родителям и отправил его из Квинстауна — последнего порта захода судна. В нем молодой человек написал, что убит горем из-за разрыва отношений с женщиной по имени Роуз.

«Дорогая мама… Никому не говори, но я прибыл сюда поплакать 24 часа назад, чтобы это вернуло мне мою Роуз, но слезами этого не добьешься, не так ли? Мне жаль, что я вынужден был покинуть вас всех», — написал Эрнест.

15 апреля 1912 года Томлин погиб во время катастрофы «Титаника». Его тело нашли вместе с  дневником, последняя запись в котором датируется 10 апреля. Там было написано одно слово — «Титаник». Все личные вещи, включая письмо и дневник, вернули семье. Родственники Томлина сохранили его вещи и впервые выставили их на аукцион.

Недавно издание Variety поделилось отрывком из книги продюсера «Титаника» Джона Ландау «Большая картина», которая вышла 4 ноября. Кинодеятель умер от рака в 2024 году, но успел написать мемуары. В них он вспоминает, как вместе с Джеймсом Кэмероном занимался продвижением ленты, которую многие считали катастрофой, способной погубить карьеру режиссера.

