Ученые выяснили, что первый поцелуй произошел 21 млн лет назад

В соответствии с этим определением поцелуи были зафиксированы не только у приматов, но и у таких разных видов, как волки, луговые собачки, белые медведи и даже альбатросы. В том же исследовании был сделан вывод о том, что неандертальцы (наши ближайшие древние родственники, вымершие около 40 тыс. лет назад) тоже целовались.