Ученые выяснили, что первый поцелуй произошел 21 млн лет назад

Биологи из Оксфордского университета пришли к выводу, что поцелуй «губами в губы» — не исключительно человеческое изобретение. Это поведение зародилось у общего предка человека и других человекообразных обезьян.
Проведя масштабное исследование, ученые установили, что поцелуи практиковались уже более 21 млн лет назад. К такому выводу они пришли, построив «эволюционное древо» и обнаружив свидетельства подобного поведения у шимпанзе, бонобо и других приматов.
Чтобы убедиться, что ученые сравнивают одно и то же поведение у разных видов, исследователям пришлось дать очень точное — и довольно прозаичное — определение поцелуя. Они определили поцелуй как неагрессивный, направленный орально-оральный контакт «с некоторыми движениями губ или ротовой полости и без передачи пищи».
В соответствии с этим определением поцелуи были зафиксированы не только у приматов, но и у таких разных видов, как волки, луговые собачки, белые медведи и даже альбатросы. В том же исследовании был сделан вывод о том, что неандертальцы (наши ближайшие древние родственники, вымершие около 40 тыс. лет назад) тоже целовались.
Анализ ДНК показал, что у современных людей и неандертальцев был общий микроб, передающийся через слюну. «Это означает, что они обменивались слюной, то есть целовались, в течение сотен тысяч лет после того, как наши виды разделились», — пояснил ведущий автор исследования доктор Матильда Бриндл.
Хотя ученые определили, когда появился поцелуй, вопрос, почему он возник, остается открытым. Среди гипотез — его происхождение от ухода за шерстью у наших предков, обезьян, или его роль в оценке здоровья и совместимости партнера.