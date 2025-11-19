Ученые выяснили, что первый поцелуй произошел 21 млн лет назад

Rostic’s запустил в Москве тестовые кафе с бабл-ти и выпечкой
Кевин Костнер рассматривается на роль Билла Клинтона в сериале «United»
В Саратовской области запретили детям заходить в магазины, где продают табак, кальяны и вейпы
В России вырос спрос на елочные игрушки с героями советских мультфильмов
Аналитики: россияне стали в три раза чаще заказывать товары из‑за рубежа на распродажах
Сериал «Скрежет металла» продлили на третий сезон
Roblox введет обязательную проверку возраста по фото для доступа к чатам
При вводе в Google «Марти Великолепный» по странице летит дирижабль
Письмо к Роуз от настоящего Джека Доусона с «Титаника» выставят на аукцион
Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ девятиклассников
Картину Климта продали за рекордные 236 млн долларов на аукционе Sotheby’s
Продажи корейского напитка соджу в России выросли на 105%
Дэниел Рэдклифф написал трогательное письмо новому Гарри Поттеру
В российских аэропортах заработали первые пункты миграционного контроля
В киноцентре «Октябрь» состоялся показ киноверсии спектакля «Воскресение»
Сеть «Хлеб насущный» практически прекратила работу
Каждый пятый россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли
Заброшенную больницу Бахрушиных в Москве переделают в медиакластер
Вышел трейлер нового фильма Брэдли Купера «Эта штука работает?»
Пермская бабушка освоила нейросети и стала выпускать стенгазету «ИИзвестия подъезда»
Прокуратура Москвы обнаружила нелегальный зоопарк с краснокнижными животными
Deadline: Сэди Синк сыграет в новых «Мстителях»
Вышел дебютный трейлер второго сезона мультсериала о Ларе Крофт
Россияне назвали Сергея Безрукова, Юру Борисова и Сергея Бурунова лучшими актерами 2025 года
В Подмосковье более тысячи магазинов во дворах домов прекратили продажу алкоголя
Продавцы рассказали, как делают половинки елок, которые обсуждают в соцсетях
Райан Гослинг хочет спасти человечество и отправляется в космос в трейлере «Проекта „Конца света“»
Визовые центры Португалии в России остановили прием заявлений на 2025 год

Ученые выяснили, что первый поцелуй произошел 21 млн лет назад

Фото: abdullah ali/Unsplash

Биологи из Оксфордского университета пришли к выводу, что поцелуй «губами в губы» — не исключительно человеческое изобретение. Это поведение зародилось у общего предка человека и других человекообразных обезьян.

Проведя масштабное исследование, ученые установили, что поцелуи практиковались уже более 21 млн лет назад. К такому выводу они пришли, построив «эволюционное древо» и обнаружив свидетельства подобного поведения у шимпанзе, бонобо и других приматов.

Чтобы убедиться, что ученые сравнивают одно и то же поведение у разных видов, исследователям пришлось дать очень точное — и довольно прозаичное — определение поцелуя. Они определили поцелуй как неагрессивный, направленный орально-оральный контакт «с некоторыми движениями губ или ротовой полости и без передачи пищи».

В соответствии с этим определением поцелуи были зафиксированы не только у приматов, но и у таких разных видов, как волки, луговые собачки, белые медведи и даже альбатросы. В том же исследовании был сделан вывод о том, что неандертальцы (наши ближайшие древние родственники, вымершие около 40 тыс. лет назад) тоже целовались.

Анализ ДНК показал, что у современных людей и неандертальцев был общий микроб, передающийся через слюну. «Это означает, что они обменивались слюной, то есть целовались, в течение сотен тысяч лет после того, как наши виды разделились», — пояснил ведущий автор исследования доктор Матильда Бриндл.

Хотя ученые определили, когда появился поцелуй, вопрос, почему он возник, остается открытым. Среди гипотез — его происхождение от ухода за шерстью у наших предков, обезьян, или его роль в оценке здоровья и совместимости партнера.

 

