В Москве пройдет финал чемпионата True Tech Champ с робофайтингом и интеллектуальной качалкой

Фото: предоставлено пресс-службой True Tech Champ

В пятницу, 21 ноября, в московском «МТС Live Холле» состоится шоу-финал чемпионата по робототехнике и алгоритмическому программированию True Tech Champ. Мероприятие пройдет в виде ИТ-фестиваля с множеством развлечений: от интеллектуальной качалки до концерта. Общий призовой фонд турнира превышает 10 млн рублей.

В соревновании примут участие школьники, студенты и действующие ИТ-специалисты со всей России. Турниры разделены на два трека: классический индивидуальный зачет по программированию и командное состязание по робототехнике.

В последнем финалистов ждут самые необычные испытания — робофайтинг на крыше, полосе препятствий, в тоннелях и лабиринтах. Участникам предстоит собственными руками собрать и модифицировать машины, чтобы выбить роботов-соперников с платформы. Усложнять задачу будут огонь, дым и спецэффекты.

Фестиваль в 2022 году
Фестиваль в 2022 году
Фестиваль в 2022 году
Фестиваль в 2022 году
Битвы пройдут с использованием гибридной реальности: каждый финалист получит цифрового аватара, а ИИ сгенерирует логотипы и маскоты всех команд. Комментировать шоу будет блогер и комик Илья Куруч.

Гостей фестиваля также ждет насыщенная развлекательная программа: ИТ-родео, интеллектуальная качалка, доклады и воркшопы российских и международных экспертов. Завершится мероприятие афтепати с выступлением секретного музыкального хедлайнера.

Для тех, кто не сможет посетить ивент очно, будет организована онлайн-трансляция. Она пройдет в интерактивном-формате: с динамичными стримами, создающими эффект присутствия, а также элементами дополненной реальности и специальной анимацией под события в ходе соревнований.

