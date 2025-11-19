В Москве пройдет финал чемпионата True Tech Champ с робофайтингом и интеллектуальной качалкой

В пятницу, 21 ноября, в московском «МТС Live Холле» состоится шоу-финал чемпионата по робототехнике и алгоритмическому программированию True Tech Champ. Мероприятие пройдет в виде ИТ-фестиваля с множеством развлечений: от интеллектуальной качалки до концерта. Общий призовой фонд турнира превышает 10 млн рублей.