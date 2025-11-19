Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ девятиклассников

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предоставляет девятиклассникам, не сдавшим ОГЭ, право бесплатно пройти профессиональное обучение по рабочим профессиям.
Перечень таких профессий будут определять региональные власти. Инициатива, внесенная летом депутатами от «Единой России», призвана решить проблему, «когда девятиклассник, не сдавший успешно основной государственный экзамен, до его пересдачи теряет почти год, который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации».
Новый механизм позволит подросткам параллельно готовиться к пересдаче экзаменов для получения аттестата и проходить профессиональное обучение.
Предполагается, что после успешной сдачи квалификационного экзамена они получат не только аттестат об основном общем образовании, но и свидетельство о профессии.