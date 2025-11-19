Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ девятиклассников

Rostic’s запустил в Москве тестовые кафе с бабл-ти и выпечкой
Кевин Костнер рассматривается на роль Билла Клинтона в сериале «United»
В Саратовской области запретили детям заходить в магазины, где продают табак, кальяны и вейпы
В России вырос спрос на елочные игрушки с героями советских мультфильмов
Аналитики: россияне стали в три раза чаще заказывать товары из‑за рубежа на распродажах
Сериал «Скрежет металла» продлили на третий сезон
Roblox введет обязательную проверку возраста по фото для доступа к чатам
При вводе в Google «Марти Великолепный» по странице летит дирижабль
Письмо к Роуз от настоящего Джека Доусона с «Титаника» выставят на аукцион
Ученые выяснили, что первый поцелуй произошел 21 млн лет назад
Картину Климта продали за рекордные 236 млн долларов на аукционе Sotheby’s
Продажи корейского напитка соджу в России выросли на 105%
Дэниел Рэдклифф написал трогательное письмо новому Гарри Поттеру
В российских аэропортах заработали первые пункты миграционного контроля
В киноцентре «Октябрь» состоялся показ киноверсии спектакля «Воскресение»
Сеть «Хлеб насущный» практически прекратила работу
Каждый пятый россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли
Заброшенную больницу Бахрушиных в Москве переделают в медиакластер
Вышел трейлер нового фильма Брэдли Купера «Эта штука работает?»
Пермская бабушка освоила нейросети и стала выпускать стенгазету «ИИзвестия подъезда»
Прокуратура Москвы обнаружила нелегальный зоопарк с краснокнижными животными
Deadline: Сэди Синк сыграет в новых «Мстителях»
Вышел дебютный трейлер второго сезона мультсериала о Ларе Крофт
Россияне назвали Сергея Безрукова, Юру Борисова и Сергея Бурунова лучшими актерами 2025 года
В Подмосковье более тысячи магазинов во дворах домов прекратили продажу алкоголя
Продавцы рассказали, как делают половинки елок, которые обсуждают в соцсетях
Райан Гослинг хочет спасти человечество и отправляется в космос в трейлере «Проекта „Конца света“»
Визовые центры Португалии в России остановили прием заявлений на 2025 год

Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ девятиклассников

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предоставляет девятиклассникам, не сдавшим ОГЭ, право бесплатно пройти профессиональное обучение по рабочим профессиям.

Перечень таких профессий будут определять региональные власти. Инициатива, внесенная летом депутатами от «Единой России», призвана решить проблему, «когда девятиклассник, не сдавший успешно основной государственный экзамен, до его пересдачи теряет почти год, который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации».

Новый механизм позволит подросткам параллельно готовиться к пересдаче экзаменов для получения аттестата и проходить профессиональное обучение.

Предполагается, что после успешной сдачи квалификационного экзамена они получат не только аттестат об основном общем образовании, но и свидетельство о профессии.

