Картину Климта продали за рекордные 236 млн долларов на аукционе Sotheby’s

Rostic’s запустил в Москве тестовые кафе с бабл-ти и выпечкой
Кевин Костнер рассматривается на роль Билла Клинтона в сериале «United»
В Саратовской области запретили детям заходить в магазины, где продают табак, кальяны и вейпы
В России вырос спрос на елочные игрушки с героями советских мультфильмов
Аналитики: россияне стали в три раза чаще заказывать товары из‑за рубежа на распродажах
Сериал «Скрежет металла» продлили на третий сезон
Roblox введет обязательную проверку возраста по фото для доступа к чатам
При вводе в Google «Марти Великолепный» по странице летит дирижабль
Письмо к Роуз от настоящего Джека Доусона с «Титаника» выставят на аукцион
Ученые выяснили, что первый поцелуй произошел 21 млн лет назад
Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ девятиклассников
Продажи корейского напитка соджу в России выросли на 105%
Дэниел Рэдклифф написал трогательное письмо новому Гарри Поттеру
В российских аэропортах заработали первые пункты миграционного контроля
В киноцентре «Октябрь» состоялся показ киноверсии спектакля «Воскресение»
Сеть «Хлеб насущный» практически прекратила работу
Каждый пятый россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли
Заброшенную больницу Бахрушиных в Москве переделают в медиакластер
Вышел трейлер нового фильма Брэдли Купера «Эта штука работает?»
Пермская бабушка освоила нейросети и стала выпускать стенгазету «ИИзвестия подъезда»
Прокуратура Москвы обнаружила нелегальный зоопарк с краснокнижными животными
Deadline: Сэди Синк сыграет в новых «Мстителях»
Вышел дебютный трейлер второго сезона мультсериала о Ларе Крофт
Россияне назвали Сергея Безрукова, Юру Борисова и Сергея Бурунова лучшими актерами 2025 года
В Подмосковье более тысячи магазинов во дворах домов прекратили продажу алкоголя
Продавцы рассказали, как делают половинки елок, которые обсуждают в соцсетях
Райан Гослинг хочет спасти человечество и отправляется в космос в трейлере «Проекта „Конца света“»
Визовые центры Португалии в России остановили прием заявлений на 2025 год

Картину Климта продали за рекордные 236 млн долларов на аукционе Sotheby’s

Фото: Sotheby’s

Картина Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» установила рекорд, став самым дорогим произведением современного искусства в истории аукционов. На торгах Sotheby’s в Нью-Йорке работа была продана за 236,4 млн долларов.

Продажа состоялась в рамках распродажи коллекции покойного миллиардера Леонарда Лаудера, бывшего главы Estee Lauder. Весь аукцион, включавший 24 лота, принес 527,5 млн долларов, но именно работа Климта стала главным трофеем вечера.

Итоговая цена значительно превысила предварительную оценку в «свыше 150 млн долларов». Новый рекорд побил предыдущее достижение Климта.


Картина «Портрет Элизабет Ледерер» была частью коллекции работ Климта, конфискованной нацистами у богатой еврейской семьи Ледерер в Вене. Большинство картин было уничтожено во время войны, но этот портрет чудом уцелел, так как хранился в другом месте. В 1948 году он был возвращен семье, а в 1985 году его приобрел Леонард Лаудер.

На полотне изображена 20-летняя Элизабет Ледерер в белом платье, напоминающем китайскую императорскую мантию. Портрет, написанный в 1914 году, запечатлел последний период творчества Климта — художник скончался в 1918 году. 

