Картину Климта продали за рекордные 236 млн долларов на аукционе Sotheby’s



Картина «Портрет Элизабет Ледерер» была частью коллекции работ Климта, конфискованной нацистами у богатой еврейской семьи Ледерер в Вене. Большинство картин было уничтожено во время войны, но этот портрет чудом уцелел, так как хранился в другом месте. В 1948 году он был возвращен семье, а в 1985 году его приобрел Леонард Лаудер.