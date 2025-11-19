Картину Климта продали за рекордные 236 млн долларов на аукционе Sotheby’s

Картина Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» установила рекорд, став самым дорогим произведением современного искусства в истории аукционов. На торгах Sotheby’s в Нью-Йорке работа была продана за 236,4 млн долларов.
Продажа состоялась в рамках распродажи коллекции покойного миллиардера Леонарда Лаудера, бывшего главы Estee Lauder. Весь аукцион, включавший 24 лота, принес 527,5 млн долларов, но именно работа Климта стала главным трофеем вечера.
Итоговая цена значительно превысила предварительную оценку в «свыше 150 млн долларов». Новый рекорд побил предыдущее достижение Климта.
Картина «Портрет Элизабет Ледерер» была частью коллекции работ Климта, конфискованной нацистами у богатой еврейской семьи Ледерер в Вене. Большинство картин было уничтожено во время войны, но этот портрет чудом уцелел, так как хранился в другом месте. В 1948 году он был возвращен семье, а в 1985 году его приобрел Леонард Лаудер.
На полотне изображена 20-летняя Элизабет Ледерер в белом платье, напоминающем китайскую императорскую мантию. Портрет, написанный в 1914 году, запечатлел последний период творчества Климта — художник скончался в 1918 году.