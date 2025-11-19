Rostic’s запустил в Москве тестовые кафе с бабл-ти и выпечкой
Продажи корейского напитка соджу в России выросли на 105%

Фото: wikipedia.org

В России выросли продажи корейского напитка соджу. В январе — сентябре 2025 года они увеличились на 105,6% год к году и превысили 700 тыс. декалитров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на рейтинг A.List.

Среди брендов — производителей этого напитка самыми популярными стали «Джантуган», Stun и Sibsa. По данным «Нильсена», спрос на соджу в стране растет заметно быстрее, чем на другие виды алкоголя.

Эксперты связывают это с популярностью слабоалкогольных напитков, а также с ростом интереса к азиатской культуре, благодаря которому потребители чаще употребляют корейские десерты и напитки. Тем не менее эксперты считают, что текущий бум может оказаться временным.

Дополнительным драйвером для распространения соджу стало развитие локального российского производства напитка, начавшееся в 2023 году, — сейчас российское соджу стоит около 270 рублей против 750 рублей за импортное. В 2025 году на рынке появилось 13 новых российских марок соджу.

