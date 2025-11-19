Дэниел Рэдклифф написал трогательное письмо новому Гарри Поттеру

Rostic’s запустил в Москве тестовые кафе с бабл-ти и выпечкой
Кевин Костнер рассматривается на роль Билла Клинтона в сериале «United»
В Саратовской области запретили детям заходить в магазины, где продают табак, кальяны и вейпы
В России вырос спрос на елочные игрушки с героями советских мультфильмов
Аналитики: россияне стали в три раза чаще заказывать товары из‑за рубежа на распродажах
Сериал «Скрежет металла» продлили на третий сезон
Roblox введет обязательную проверку возраста по фото для доступа к чатам
При вводе в Google «Марти Великолепный» по странице летит дирижабль
Письмо к Роуз от настоящего Джека Доусона с «Титаника» выставят на аукцион
Ученые выяснили, что первый поцелуй произошел 21 млн лет назад
Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ девятиклассников
Картину Климта продали за рекордные 236 млн долларов на аукционе Sotheby’s
Продажи корейского напитка соджу в России выросли на 105%
В российских аэропортах заработали первые пункты миграционного контроля
В киноцентре «Октябрь» состоялся показ киноверсии спектакля «Воскресение»
Сеть «Хлеб насущный» практически прекратила работу
Каждый пятый россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли
Заброшенную больницу Бахрушиных в Москве переделают в медиакластер
Вышел трейлер нового фильма Брэдли Купера «Эта штука работает?»
Пермская бабушка освоила нейросети и стала выпускать стенгазету «ИИзвестия подъезда»
Прокуратура Москвы обнаружила нелегальный зоопарк с краснокнижными животными
Deadline: Сэди Синк сыграет в новых «Мстителях»
Вышел дебютный трейлер второго сезона мультсериала о Ларе Крофт
Россияне назвали Сергея Безрукова, Юру Борисова и Сергея Бурунова лучшими актерами 2025 года
В Подмосковье более тысячи магазинов во дворах домов прекратили продажу алкоголя
Продавцы рассказали, как делают половинки елок, которые обсуждают в соцсетях
Райан Гослинг хочет спасти человечество и отправляется в космос в трейлере «Проекта „Конца света“»
Визовые центры Португалии в России остановили прием заявлений на 2025 год

Дэниел Рэдклифф написал трогательное письмо новому Гарри Поттеру

Фото: Warner Bros.

Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в оригинальной франшизе, поддержал своего преемника — юного актера Доминика МакЛоклина.

Рэдклифф рассказал, что написал МакЛоклину письмо, чтобы поделиться своим опытом и пожелать удачи. «Я не хотел бы быть навязчивым призраком в жизни этих детей, но я просто хотел сказать ему: „Надеюсь, ты получишь даже больше удовольствия, чем получил я“», — написал он.

По словам Рэдклиффа, он испытывает теплые, почти отеческие чувства к новому поколению актеров, которые кажутся ему такими юными: «Я смотрю на их фото и просто хочу обнять их. С ума сойти, что я делал то же самое в их возрасте».

© Фото: Warner Bros. Television

МакЛоклин был выбран на роль Гарри Поттера после масштабного кастинга, в котором приняли участие более 30 тыс. претендентов. Вместе с ним в главных ролях снимутся Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли).

В сериале также примут участие мировые звезды: Джон Литгоу сыграет Альбуса Дамблдора, Паапа Эссьеду — Северуса Снейпа, Джанет МакТир — Минерву МакГонагалл, а Ник Фрост воплотит образ Рубеуса Хагрида. Недавно стало известно, что Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика. Премьера сериала о Гарри Поттере запланирована на 2027 год. 

Расскажите друзьям