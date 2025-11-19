Дэниел Рэдклифф написал трогательное письмо новому Гарри Поттеру

Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в оригинальной франшизе, поддержал своего преемника — юного актера Доминика МакЛоклина.
Рэдклифф рассказал, что написал МакЛоклину письмо, чтобы поделиться своим опытом и пожелать удачи. «Я не хотел бы быть навязчивым призраком в жизни этих детей, но я просто хотел сказать ему: „Надеюсь, ты получишь даже больше удовольствия, чем получил я“», — написал он.
По словам Рэдклиффа, он испытывает теплые, почти отеческие чувства к новому поколению актеров, которые кажутся ему такими юными: «Я смотрю на их фото и просто хочу обнять их. С ума сойти, что я делал то же самое в их возрасте».
МакЛоклин был выбран на роль Гарри Поттера после масштабного кастинга, в котором приняли участие более 30 тыс. претендентов. Вместе с ним в главных ролях снимутся Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли).
В сериале также примут участие мировые звезды: Джон Литгоу сыграет Альбуса Дамблдора, Паапа Эссьеду — Северуса Снейпа, Джанет МакТир — Минерву МакГонагалл, а Ник Фрост воплотит образ Рубеуса Хагрида. Недавно стало известно, что Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика. Премьера сериала о Гарри Поттере запланирована на 2027 год.