В российских аэропортах заработали первые пункты миграционного контроля

Фото: Агентство «Москва»

В крупнейших аэропортах России приступили к работе первые 12 пунктов миграционного контроля. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По словам Волк, основная задача таких пунктов — поиск иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство. Пункты появились в аэропортах Москвы, Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов. Позднее они появятся на приграничных железнодорожных станциях, а также рядом с водными и автомобильными пунктами пропуска.

В апреле этого года Владимир Путин поручил создать службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД на базе Главного управления по вопросам миграции. Ее возглавит Андрей Кикоть — бывший прокурор Новгородской области, бывший заместитель экс-генпрокурора Игоря Краснова.

В мае Госдума приняла закон, который ужесточает контроль и учет иностранцев, проживающих в Москве и Подмосковье. С сентября мигрантов обяжут регистрироваться по месту нахождения, введут для них биометрию и дактилоскопию, начнут следить за геолокацией их телефонов.

