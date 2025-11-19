В киноцентре «Октябрь» состоялся показ киноверсии спектакля «Воскресение»

Rostic’s запустил в Москве тестовые кафе с бабл-ти и выпечкой
Кевин Костнер рассматривается на роль Билла Клинтона в сериале «United»
В Саратовской области запретили детям заходить в магазины, где продают табак, кальяны и вейпы
В России вырос спрос на елочные игрушки с героями советских мультфильмов
Аналитики: россияне стали в три раза чаще заказывать товары из‑за рубежа на распродажах
Сериал «Скрежет металла» продлили на третий сезон
Roblox введет обязательную проверку возраста по фото для доступа к чатам
При вводе в Google «Марти Великолепный» по странице летит дирижабль
Письмо к Роуз от настоящего Джека Доусона с «Титаника» выставят на аукцион
Ученые выяснили, что первый поцелуй произошел 21 млн лет назад
Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для не сдавших ОГЭ девятиклассников
Картину Климта продали за рекордные 236 млн долларов на аукционе Sotheby’s
Продажи корейского напитка соджу в России выросли на 105%
Дэниел Рэдклифф написал трогательное письмо новому Гарри Поттеру
В российских аэропортах заработали первые пункты миграционного контроля
Сеть «Хлеб насущный» практически прекратила работу
Каждый пятый россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли
Заброшенную больницу Бахрушиных в Москве переделают в медиакластер
Вышел трейлер нового фильма Брэдли Купера «Эта штука работает?»
Пермская бабушка освоила нейросети и стала выпускать стенгазету «ИИзвестия подъезда»
Прокуратура Москвы обнаружила нелегальный зоопарк с краснокнижными животными
Deadline: Сэди Синк сыграет в новых «Мстителях»
Вышел дебютный трейлер второго сезона мультсериала о Ларе Крофт
Россияне назвали Сергея Безрукова, Юру Борисова и Сергея Бурунова лучшими актерами 2025 года
В Подмосковье более тысячи магазинов во дворах домов прекратили продажу алкоголя
Продавцы рассказали, как делают половинки елок, которые обсуждают в соцсетях
Райан Гослинг хочет спасти человечество и отправляется в космос в трейлере «Проекта „Конца света“»
Визовые центры Португалии в России остановили прием заявлений на 2025 год

В киноцентре «Октябрь» состоялся показ киноверсии спектакля «Воскресение»

Фото: Максим Судоргин/пресс-служба канала «Россия-Культура»

В киноцентре «Октябрь» в Москве 16 октября состоялся показ киноверсии спектакля «Воскресение» Никиты Кобелева.

Премьеру посетили известные артисты, театральные журналисты и критики. Партнером события выступила компания «Афиша». Перед показом ее генеральный директор Евгений Сидоров подчеркнул, что участие «Афиши» в подобных инициативах — это продолжение культурной миссии компании.

Фото: Максим Судоргин/пресс-служба канала «Россия-Культура»

«Сегодня театр — это та самая живая, эмоциональная, коллективная точка притяжения, которую люди ищут в цифровую эпоху. Мы видим растущий спрос не просто на „развлечение“, а на событие, на переживание, на эмоцию, которые остаются с человеком. Поэтому мы помогаем театрам найти новые форматы взаимодействия с аудиторией, в том числе через такие киноверсии. Это абсолютно органичная и стратегически важная для нас миссия», — сказал Евгений Сидоров.

В постановке «Воскресение» режиссер Никита Кобелев вместе с драматургом Дмитрием Богославским переосмыслили одноименный роман Льва Толстого, включив в него мотивы «Крейцеровой сонаты», «Отца Сергия» и «Записок сумасшедшего». Киноверсия спектакля создана телеканалом «Россия-Культура» совместно с Александринским театром. Прокатом записи занимается компания «Кино.Арт.Про». Режиссер киноверсии — Валерий Спирин.

