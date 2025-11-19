В киноцентре «Октябрь» состоялся показ киноверсии спектакля «Воскресение»

В киноцентре «Октябрь» в Москве 16 октября состоялся показ киноверсии спектакля «Воскресение» Никиты Кобелева.
Премьеру посетили известные артисты, театральные журналисты и критики. Партнером события выступила компания «Афиша». Перед показом ее генеральный директор Евгений Сидоров подчеркнул, что участие «Афиши» в подобных инициативах — это продолжение культурной миссии компании.
«Сегодня театр — это та самая живая, эмоциональная, коллективная точка притяжения, которую люди ищут в цифровую эпоху. Мы видим растущий спрос не просто на „развлечение“, а на событие, на переживание, на эмоцию, которые остаются с человеком. Поэтому мы помогаем театрам найти новые форматы взаимодействия с аудиторией, в том числе через такие киноверсии. Это абсолютно органичная и стратегически важная для нас миссия», — сказал Евгений Сидоров.
В постановке «Воскресение» режиссер Никита Кобелев вместе с драматургом Дмитрием Богославским переосмыслили одноименный роман Льва Толстого, включив в него мотивы «Крейцеровой сонаты», «Отца Сергия» и «Записок сумасшедшего». Киноверсия спектакля создана телеканалом «Россия-Культура» совместно с Александринским театром. Прокатом записи занимается компания «Кино.Арт.Про». Режиссер киноверсии — Валерий Спирин.