Сеть «Хлеб насущный» практически прекратила работу

У сети «Хлеб насущный» осталась только одна работающая пекарня, сообщают «Ведомости».
Корреспондент издания не смог дозвониться на горячую линию сети или отправить электронное письмо. По данным «Ведомостей», сейчас невозможно сделать онлайн-заказ на сайте компании, хотя продукцию сети пока можно заказать в сервисах доставки еды. Социальные сети бренда последний раз обновлялись в августе.
Управлявшее сетью ООО «Роял Бейкери» в сентябре 2024 года признано банкротом, указывает издание. В 2025 году против ООО подали 37 исков на сумму более 30 млн рублей.
По мнению экспертов, владельцы сети потеряли интерес к проекту на фоне усложнения ситуации на рынке, а попытки обновить концепцию не стали эффективными. На ситуацию повлияли рост стоимости аренды и себестоимости товаров. Часть клиентов сети перешла на более бюджетные форматы.
«Хлеб насущный» заработал в Москве в 2007 году. Изначально сеть развивали британская компания LPQ Russia Limited по франшизе бельгийской группы P.Q. Licensing, S.A. — владельца бренда Le Pain Quotidien. Сеть «Хлеб насущный» работала в Москве и Петербурге.