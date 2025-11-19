Сеть «Хлеб насущный» практически прекратила работу

Синоптик: предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году
Каждый пятый россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли
Заброшенную больницу Бахрушиных в Москве переделают в медиакластер
Вышел трейлер нового фильма Брэдли Купера «Эта штука работает?»
Пермская бабушка освоила нейросети и стала выпускать стенгазету «ИИзвестия подъезда»
Прокуратура Москвы обнаружила нелегальный зоопарк с краснокнижными животными
Deadline: Сэди Синк сыграет в новых «Мстителях»
Вышел дебютный трейлер второго сезона мультсериала о Ларе Крофт
Россияне назвали Сергея Безрукова, Юру Борисова и Сергея Бурунова лучшими актерами 2025 года
В Подмосковье более тысячи магазинов во дворах домов прекратили продажу алкоголя
Продавцы рассказали, как делают половинки елок, которые обсуждают в соцсетях
Райан Гослинг хочет спасти человечество и отправляется в космос в трейлере «Проекта „Конца света“»
Визовые центры Португалии в России остановили прием заявлений на 2025 год
В арт-пространстве «Артемьев» откроется выставка об эволюции электронной музыки
«Парасоциальный» ― слово года по версии Кембриджского словаря
Стоимость базовой корзины в Москве выросла на 15% за год
Из Москвы до Адлера на поезде скоро можно будет добраться за 7 часов
Во французских кинотеатрах появилось ведро для попкорна в виде шляпы Эльфабы
Spotify, ChatGPT, X и десятки других сервисов перестали открываться из‑за сбоя в Cloudflare
Росстандарт создал новый проект ГОСТа, снижающий требования к шоколадным конфетам
Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев снимется в эротическом триллере «Night Float»
Показываем фрагмент «Сущности» ― хоррор-драмы с Бенедиктом Камбербатчем
Халле Бейли отправляется в Италию в трейлере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Аналитики: половина мужчин уходили от женщин, которые пытались их переделать
«Перекресток» подал в суд на юрлицо Easy Peasy, соучредителем которого была Настя Ивлеева
Полностью беспилотную «Ласточку» запустят по МЦК в 2026 году
Музей транспорта Москвы представит советские плакаты с рекламой такси
HBO показал трейлер второй половины сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Сеть «Хлеб насущный» практически прекратила работу

Фото: «Яндекс Карты»

У сети «Хлеб насущный» осталась только одна работающая пекарня, сообщают «Ведомости».

Корреспондент издания не смог дозвониться на горячую линию сети или отправить электронное письмо. По данным «Ведомостей», сейчас невозможно сделать онлайн-заказ на сайте компании, хотя продукцию сети пока можно заказать в сервисах доставки еды. Социальные сети бренда последний раз обновлялись в августе.

Управлявшее сетью ООО «Роял Бейкери» в сентябре 2024 года признано банкротом, указывает издание. В 2025 году против ООО подали 37 исков на сумму более 30 млн рублей.

По мнению экспертов, владельцы сети потеряли интерес к проекту на фоне усложнения ситуации на рынке, а попытки обновить концепцию не стали эффективными. На ситуацию повлияли рост стоимости аренды и себестоимости товаров. Часть клиентов сети перешла на более бюджетные форматы.

«Хлеб насущный» заработал в Москве в 2007 году. Изначально сеть развивали британская компания LPQ Russia Limited по франшизе бельгийской группы P.Q. Licensing, S.A. — владельца бренда Le Pain Quotidien. Сеть «Хлеб насущный» работала в Москве и Петербурге.

Расскажите друзьям