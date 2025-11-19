Сеть «Хлеб насущный» практически прекратила работу

Корреспондент издания не смог дозвониться на горячую линию сети или отправить электронное письмо. По данным «Ведомостей», сейчас невозможно сделать онлайн-заказ на сайте компании, хотя продукцию сети пока можно заказать в сервисах доставки еды. Социальные сети бренда последний раз обновлялись в августе.