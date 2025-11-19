Синоптик: предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году
Каждый пятый россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли

Фото: NASA/Unsplash

Каждый пятый россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли, следует из соцопроса Института психологии РАН, ВШЭ и ВЦИОМа. Итоги опроса опубликовала «Российская газета».

По его результатам, 16% респондентов не сомневаются, что люди и динозавры жили в одно время. Около 39% верят в существование ведьм и колдунов, а 34% — в то, что экстрасенсы могут предсказывать будущее.

Около 68% россиян сказали, что в той или иной степени интересуются наукой, 72% респондентов сказали, что доверяют РАН. Больше всего интересуются научными достижениями люди в возрасте 55 лет и старше. На втором месте — люди 35–44 лет.

Недавно стало известно, что почти четверть россиян не доверяет опросам общественного мнения. 72% в той или иной степени считают, что опросы отражают мнения граждан.

