Заброшенную больницу Бахрушиных в Москве переделают в медиакластер. Об этом пишет телеграм-канал «Стройки — и точка».
По данным телеграм-канала, реставрацией памятника займется компания «Арго», с которой мэрия заключит концессионное соглашение. Стоимость реконструкции оценивается в 3,1 млрд рублей. В результате на базе больницы будет создан «креативный медиакластер».
Больница в Сокольниках построена в 1885–1887 годах на пожертвования купцов Петра, Александра и Василия Бахрушиных. У здания есть статус выявленного объекта культурного наследия. C 2021 года оно закрыто.
Недавно в Москве завершили реставрацию Сытного двора в усадьбе Коломенское. Он был возведен в ХVII веке как часть загородной резиденции царя Алексея Михайловича.