Вышел трейлер нового фильма Брэдли Купера «Эта штука работает?»

Синоптик: предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году
Пермская бабушка освоила нейросети и стала выпускать стенгазету «ИИзвестия подъезда»
Прокуратура Москвы обнаружила нелегальный зоопарк с краснокнижными животными
Deadline: Сэди Синк сыграет в новых «Мстителях»
Вышел дебютный трейлер второго сезона мультсериала о Ларе Крофт
Россияне назвали Сергея Безрукова, Юру Борисова и Сергея Бурунова лучшими актерами 2025 года
В Подмосковье более тысячи магазинов во дворах домов прекратили продажу алкоголя
Продавцы рассказали, как делают половинки елок, которые обсуждают в соцсетях
Райан Гослинг хочет спасти человечество и отправляется в космос в трейлере «Проекта „Конца света“»
Визовые центры Португалии в России остановили прием заявлений на 2025 год
В арт-пространстве «Артемьев» откроется выставка об эволюции электронной музыки
«Парасоциальный» ― слово года по версии Кембриджского словаря
Стоимость базовой корзины в Москве выросла на 15% за год
Из Москвы до Адлера на поезде скоро можно будет добраться за 7 часов
Во французских кинотеатрах появилось ведро для попкорна в виде шляпы Эльфабы
Spotify, ChatGPT, X и десятки других сервисов перестали открываться из‑за сбоя в Cloudflare
Росстандарт создал новый проект ГОСТа, снижающий требования к шоколадным конфетам
Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев снимется в эротическом триллере «Night Float»
Показываем фрагмент «Сущности» ― хоррор-драмы с Бенедиктом Камбербатчем
Халле Бейли отправляется в Италию в трейлере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Аналитики: половина мужчин уходили от женщин, которые пытались их переделать
«Перекресток» подал в суд на юрлицо Easy Peasy, соучредителем которого была Настя Ивлеева
Полностью беспилотную «Ласточку» запустят по МЦК в 2026 году
Музей транспорта Москвы представит советские плакаты с рекламой такси
HBO показал трейлер второй половины сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Игра «Киберслав: Затмение» обзавелась первым геймплейным тизером-трейлером
В Москве 18 ноября повторился температурный рекорд 1940 года
«Чувство и чувствительность» с Дейзи Эдгар-Джонс выйдет в зарубежный прокат 11 сентября

Вышел трейлер нового фильма Брэдли Купера «Эта штука работает?»

Фото: Searchlight Pictures

Searchlight Pictures представила полноценный трейлер «Эта штука работает?» («Is This Thing On?») ― драмеди Брэдли Купера с Уиллом Арнеттом и Лорой Дерн. Старт проката картины намечен на 19 декабря.

Купер и Дерн сыграли семейную пару Алекса и Тесс, чей брак постепенно распадается. Сталкиваясь с кризисом среднего возраста и надвигающимся разводом, Алекс пытается обрести новый смысл через занятия стендапом и знакомства с новыми людьми. Тесс же переосмысливает жертвы, которые принесла ради семьи.

«Им обоим приходится заново выстраивать совместное родительство, свою идентичность и понять, может ли любовь принять новую форму», ― гласит синопсис.

Видео: Searchlight Pictures

В фильме также снялись сам Купер, Андра Дэй, Эми Седарис, Шон Хейс, Кристин Эберсол, Киаран Хайндс и Скотт Айсеногл.

«Эта штука работает?» станет третьей режиссерской работой Купера после биографической драмы «Маэстро» (2023) и дебютного «Звезда родилась» (2018).

Купер продолжает и актерскую карьеру. В следующем году он сниметсяс Марго Робби в приквеле фильма «Одиннадцать друзей Оушена». Режиссером картины станет Ли Айзек Ченг.

