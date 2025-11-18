Вышел трейлер нового фильма Брэдли Купера «Эта штука работает?»

Searchlight Pictures представила полноценный трейлер «Эта штука работает?» («Is This Thing On?») ― драмеди Брэдли Купера с Уиллом Арнеттом и Лорой Дерн. Старт проката картины намечен на 19 декабря.
Купер и Дерн сыграли семейную пару Алекса и Тесс, чей брак постепенно распадается. Сталкиваясь с кризисом среднего возраста и надвигающимся разводом, Алекс пытается обрести новый смысл через занятия стендапом и знакомства с новыми людьми. Тесс же переосмысливает жертвы, которые принесла ради семьи.
«Им обоим приходится заново выстраивать совместное родительство, свою идентичность и понять, может ли любовь принять новую форму», ― гласит синопсис.
В фильме также снялись сам Купер, Андра Дэй, Эми Седарис, Шон Хейс, Кристин Эберсол, Киаран Хайндс и Скотт Айсеногл.
«Эта штука работает?» станет третьей режиссерской работой Купера после биографической драмы «Маэстро» (2023) и дебютного «Звезда родилась» (2018).
Купер продолжает и актерскую карьеру. В следующем году он сниметсяс Марго Робби в приквеле фильма «Одиннадцать друзей Оушена». Режиссером картины станет Ли Айзек Ченг.