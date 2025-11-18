Пермская бабушка освоила нейросети и стала выпускать стенгазету «ИИзвестия подъезда»

Пенсионерка из Перми освоила нейросети и принялась выпускать стенгазету для соседей. Об этом сообщает 59.ru.
Газету «ИИзвестия подъезда» читатели издания обнаружили на лестничной площадке дома на улице Петропавловской. По словам соседей, стенгазету составила местная бабушка с внуками, которые решили развлечься на каникулах.
Каждый выпуск «ИИзвестий подъезда» — это несколько статей, оформленных авторскими рисунками и бумажной аппликацией. Контент пенсионерка создает с помощью нейросети «Алиса AI» от «Яндекса».
Из последнего выпуска газеты можно узнать полезные рецепты тыквы и секрет хрустящих маринованных огурчиков. Для тех, кто много сидит, добавили упражнения для здоровой спины.
Российские пенсионерки умеют не только в ИИ, но и в компьютерные игры. Недавно мы рассказывали о 76-летней Ольге Ивановной, которая стала звездой Counter-Strike благодаря стримам на Twitch.