Организаторы Outline планируют открыть круглогодичный арт-парк Outland

Фото: телеграм-канал «Субботин про спонсорство»

Организаторы Outline планируют расширить территорию фестиваля и запустить круглогодичный хаб впечатлений ― Outland. Об этом сообщил Юрий Субботин, который помогает фестивалям, в том числе Outline, находить партнеров.

На площади 260 гектаров планируют открыть постоянно действующий арт-парк, глэмпинг и отель. В ближайшие годы организаторы будут работать над созданием новой сцены вместимостью более 10 тыс. человек.

На территории арт-парка будут проходить не только события, связанные с электронной музыкой. Outland должен стать базой для технологических инсталляций и art&science-проектов.

Телеграм-канал Psycho daily приводит и другие запланированные трансформации ― например, появление лама-парка, ретрит-центра, велопроката и постоянно действующих кафе. «Арт-центр, который под руководством Сабины Чагиной и Sila Sveta дрейфует куда‑то в сторону современных иммерсивных блокбастеров в духе дрейковского парка аттракционов Luna Luna», ― резюмирует Psycho daily.

Что касается фестиваля Outline 2026, организаторы собираются открыть к нему новый танцпол «Блок», пляжи, чилл-зоны, инсталляции на реке, коворкинг на втором этаже фудкорта. На сцене Sun должно появиться новое колесо обозрения, для гостей запустят транспорт на суше и воде.

В 2026 году Outline пройдет с 21 по 27 июля в своей постоянной локации ― на берегу Дубны, в 90 километрах к северу от Москвы, в районе города Талдом. В фестивальном лайнапе 2025-го были итальянский электропродюсер Teslasonic, парижанин Рон Морелли, «Источник», Mirèle, Electric Blue, Ильдар Иксанов, Найк Борзов и сирийский диджей Омар Сулейман.

