Прокуратура Москвы обнаружила нелегальный зоопарк с краснокнижными животными

В Москве возбудили административное дело в отношении мужчины, который содержал животных, занесенных в Красную книгу России и охраняемых конвенцией СИТЕС. Среди них — гекконы, питоны, средиземноморская черепаха и хамелеоны, сообщает межрайонная природоохранная прокуратура.
В ведомство обратились представители общественной организации, которые попросили проверить условия содержания пресмыкающихся. Выяснилось, что некоторые из них находились в критическом состоянии: животным не обеспечили необходимый питьевой режим и питание, а также влажность и подходящую температуру.
При этом у владельца не было необходимых документов на содержание рептилий. В отношении москвича возбудили дело об административном правонарушении по статье 8.35 КоАП РФ («Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, в том числе их уничтожение»). Животных изъяли и передали в Московский зоопарк.
Летом в Петербурге спасли змей, которых использовали для фотосессий в Александровском парке. Их доставили в Ленинградский зоопарк.