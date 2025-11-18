Прокуратура Москвы обнаружила нелегальный зоопарк с краснокнижными животными

При этом у владельца не было необходимых документов на содержание рептилий. В отношении москвича возбудили дело об административном правонарушении по статье 8.35 КоАП РФ («Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, в том числе их уничтожение»). Животных изъяли и передали в Московский зоопарк.