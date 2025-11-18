Прокуратура Москвы обнаружила нелегальный зоопарк с краснокнижными животными

Синоптик: предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году
Deadline: Сэди Синк сыграет в новых «Мстителях»
Вышел дебютный трейлер второго сезона мультсериала о Ларе Крофт
Россияне назвали Сергея Безрукова, Юру Борисова и Сергея Бурунова лучшими актерами 2025 года
В Подмосковье более тысячи магазинов во дворах домов прекратили продажу алкоголя
Продавцы рассказали, как делают половинки елок, которые обсуждают в соцсетях
Райан Гослинг хочет спасти человечество и отправляется в космос в трейлере «Проекта „Конца света“»
Визовые центры Португалии в России остановили прием заявлений на 2025 год
В арт-пространстве «Артемьев» откроется выставка об эволюции электронной музыки
«Парасоциальный» ― слово года по версии Кембриджского словаря
Стоимость базовой корзины в Москве выросла на 15% за год
Из Москвы до Адлера на поезде скоро можно будет добраться за 7 часов
Во французских кинотеатрах появилось ведро для попкорна в виде шляпы Эльфабы
Spotify, ChatGPT, X и десятки других сервисов перестали открываться из‑за сбоя в Cloudflare
Росстандарт создал новый проект ГОСТа, снижающий требования к шоколадным конфетам
Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев снимется в эротическом триллере «Night Float»
Показываем фрагмент «Сущности» ― хоррор-драмы с Бенедиктом Камбербатчем
Халле Бейли отправляется в Италию в трейлере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Аналитики: половина мужчин уходили от женщин, которые пытались их переделать
«Перекресток» подал в суд на юрлицо Easy Peasy, соучредителем которого была Настя Ивлеева
Полностью беспилотную «Ласточку» запустят по МЦК в 2026 году
Музей транспорта Москвы представит советские плакаты с рекламой такси
HBO показал трейлер второй половины сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Игра «Киберслав: Затмение» обзавелась первым геймплейным тизером-трейлером
В Москве 18 ноября повторился температурный рекорд 1940 года
«Чувство и чувствительность» с Дейзи Эдгар-Джонс выйдет в зарубежный прокат 11 сентября
Шекспир прощается с сыном в первом отрывке «Хамнета» Хлои Чжао
Герои третьей части «Аватара» убегают от вулканического клана в новом отрывке

Прокуратура Москвы обнаружила нелегальный зоопарк с краснокнижными животными

Фото: Прокуратура Москвы

В Москве возбудили административное дело в отношении мужчины, который содержал животных, занесенных в Красную книгу России и охраняемых конвенцией СИТЕС. Среди них — гекконы, питоны, средиземноморская черепаха и хамелеоны, сообщает межрайонная природоохранная прокуратура.

В ведомство обратились представители общественной организации, которые попросили проверить условия содержания пресмыкающихся. Выяснилось, что некоторые из них находились в критическом состоянии: животным не обеспечили необходимый питьевой режим и питание, а также влажность и подходящую температуру. 

1/4
© Прокуратура Москвы
2/4
© Прокуратура Москвы
3/4
© Прокуратура Москвы
4/4
© Прокуратура Москвы

При этом у владельца не было необходимых документов на содержание рептилий. В отношении москвича возбудили дело об административном правонарушении по статье 8.35 КоАП РФ («Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, в том числе их уничтожение»). Животных изъяли и передали в Московский зоопарк.

Летом в Петербурге спасли змей, которых использовали для фотосессий в Александровском парке. Их доставили  в Ленинградский зоопарк. 

