Deadline: Сэди Синк сыграет в новых «Мстителях»

Синоптик: предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году
Прокуратура Москвы обнаружила нелегальный зоопарк с краснокнижными животными
Вышел дебютный трейлер второго сезона мультсериала о Ларе Крофт
Россияне назвали Сергея Безрукова, Юру Борисова и Сергея Бурунова лучшими актерами 2025 года
В Подмосковье более тысячи магазинов во дворах домов прекратили продажу алкоголя
Продавцы рассказали, как делают половинки елок, которые обсуждают в соцсетях
Райан Гослинг хочет спасти человечество и отправляется в космос в трейлере «Проекта „Конца света“»
Визовые центры Португалии в России остановили прием заявлений на 2025 год
В арт-пространстве «Артемьев» откроется выставка об эволюции электронной музыки
«Парасоциальный» ― слово года по версии Кембриджского словаря
Стоимость базовой корзины в Москве выросла на 15% за год
Из Москвы до Адлера на поезде скоро можно будет добраться за 7 часов
Во французских кинотеатрах появилось ведро для попкорна в виде шляпы Эльфабы
Spotify, ChatGPT, X и десятки других сервисов перестали открываться из‑за сбоя в Cloudflare
Росстандарт создал новый проект ГОСТа, снижающий требования к шоколадным конфетам
Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев снимется в эротическом триллере «Night Float»
Показываем фрагмент «Сущности» ― хоррор-драмы с Бенедиктом Камбербатчем
Халле Бейли отправляется в Италию в трейлере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Аналитики: половина мужчин уходили от женщин, которые пытались их переделать
«Перекресток» подал в суд на юрлицо Easy Peasy, соучредителем которого была Настя Ивлеева
Полностью беспилотную «Ласточку» запустят по МЦК в 2026 году
Музей транспорта Москвы представит советские плакаты с рекламой такси
HBO показал трейлер второй половины сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Игра «Киберслав: Затмение» обзавелась первым геймплейным тизером-трейлером
В Москве 18 ноября повторился температурный рекорд 1940 года
«Чувство и чувствительность» с Дейзи Эдгар-Джонс выйдет в зарубежный прокат 11 сентября
Шекспир прощается с сыном в первом отрывке «Хамнета» Хлои Чжао
Герои третьей части «Аватара» убегают от вулканического клана в новом отрывке

Deadline: Сэди Синк сыграет в новых «Мстителях»

Фото: Samir Hussein/Getty Images

Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк присоединится к актерскому составу блокбастера «Мстители: Секретные войны». Об этом сообщил британский обозреватель светской хроники Баз Бамигбойе в статье для Deadline, посвященной будущему театральному дебюту Синк на сцене лондонского Вест-Энда.

По словам Бамигбойе, он «точно знает», что актриса сыграет в следующих «Мстителях», съемки которых будут проходить в Лондоне во второй половине 2026 года. О том, какая роль достанется артистке, обозреватель не уточнил.

Поскольку съемки «Мстителей: Судный день» уже завершены, речь идет о шестой части саги ― «Секретные войны». Премьера «Мстителей: Судный день» состоится 17 декабря 2026 года, а «Секретные войны» выйдут 17 декабря 2027-го.

Журналист отметил, что ему точно не известно, появится ли Синк в «Человеке-пауке-4». Ранее Screen Geek сообщал, что звезда «Очень странных» может исполнить роль Гвен Стейси ― одну из романтических линий Питера Паркера.

Расскажите друзьям