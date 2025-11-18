Deadline: Сэди Синк сыграет в новых «Мстителях»

Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк присоединится к актерскому составу блокбастера «Мстители: Секретные войны». Об этом сообщил британский обозреватель светской хроники Баз Бамигбойе в статье для Deadline, посвященной будущему театральному дебюту Синк на сцене лондонского Вест-Энда.
По словам Бамигбойе, он «точно знает», что актриса сыграет в следующих «Мстителях», съемки которых будут проходить в Лондоне во второй половине 2026 года. О том, какая роль достанется артистке, обозреватель не уточнил.
Поскольку съемки «Мстителей: Судный день» уже завершены, речь идет о шестой части саги ― «Секретные войны». Премьера «Мстителей: Судный день» состоится 17 декабря 2026 года, а «Секретные войны» выйдут 17 декабря 2027-го.
Журналист отметил, что ему точно не известно, появится ли Синк в «Человеке-пауке-4». Ранее Screen Geek сообщал, что звезда «Очень странных» может исполнить роль Гвен Стейси ― одну из романтических линий Питера Паркера.