Вышел дебютный трейлер второго сезона мультсериала о Ларе Крофт

«Лара отправляется в новое захватывающее приключение по всему миру, углубляясь в тайны истории ориша, уклоняясь от махинаций опасного и загадочного миллиардера, который хочет заполучить маски себе, и обнаруживая, что эти реликвии содержат темные секреты и силу, которая не поддается логике, силу, которая на самом деле может быть божественной».