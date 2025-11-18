Вышел дебютный трейлер второго сезона мультсериала о Ларе Крофт

Портал IGN представил первый трейлер второго сезона мультсериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт». Премьера запланирована на 11 декабря.
Согласно синопсису продолжения, искательница приключений Лара Крофт объединит свои усилия с лучшей подругой Сэм, чтобы вернуть украденные африканские маски ориша.
«Лара отправляется в новое захватывающее приключение по всему миру, углубляясь в тайны истории ориша, уклоняясь от махинаций опасного и загадочного миллиардера, который хочет заполучить маски себе, и обнаруживая, что эти реликвии содержат темные секреты и силу, которая не поддается логике, силу, которая на самом деле может быть божественной».
О продлении шоу Netflix объявил в октябре 2024 года. Искательницу приключений в этот раз озвучила Хейли Этвелл, известная по фильму «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата», а также роли Пегги Картер в картинах «Первый мститель», «Первый мститель: Другая война» и сериале «Агент Картер».
Мультсериал продолжает события трилогии новейших игр: Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider, выпущенных с 2013 по 2018 год.
Скоро о Ларе Крофт снимут новый сериал. Режиссером станет Фиби Уоллер-Бридж, создательница «Дряни». Главную роль в шоу исполнит звезда «Игры престолов» Софи Тернер.