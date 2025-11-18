Россияне назвали Сергея Безрукова, Юру Борисова и Сергея Бурунова лучшими актерами 2025 года

Аналитический центр ВЦИОМ подвел итоги 2025 года в российском кино. По результатам опроса, лучшими актерами 2025 года стали Сергей Безруков (15%), Сергей Бурунов (14%), Юра Борисов и Александр Петров (оба набрали по 10%). Далее идут Владимир Машков и один из лидеров прошлого года Константин Хабенский (7%), Иван Янковский (5%), Никита Кологривый, Данила Козловский и Евгений Миронов (по 3%).
Тремя лучшими актрисами уходящего года стали Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд (по 7%). Елизавета Боярская набрала 5% голосов, Екатерина Климова, Екатерина Гусева, Марина Александрова, Настасья Самбурская и Анна Ковальчук — по 4%.
Лучшим российским фильмом 2025 года опрошенные назвали «Август» (20%). На втором месте оказалась лента «Чебурашка» (6%), на третьем ― «Алиса в Стране чудес» (4%). В рейтинг также попали «Волшебник Изумрудного города» (3%), «Горыныч» (2%) и «Мастер и Маргарита» (2%).
Аналитики отмечают, что присутствие исторических и биографических драм («Пророк. История Александра Пушкина», «Хроники русской революции», «Т-34», «В списках не значился») наряду с лидером рейтинга свидетельствует о сильном запросе на эмоциональные сюжеты и отсылку к истории.
Среди сериалов в опросе лидирует «След» (8%). За ним следуют детективные и криминальные драмы «Тайны следствия», «Лихие», «Фишер» и «Мосгаз».
Недавно ВЦИОМ выяснил, что почти четверть россиян не доверяет опросам общественного мнения. На вопрос, отражают ли опросы действительные мнения граждан, 18% ответили «скорее не отражают», 5% ― «безусловно не отражают». Позиции, что опросы скорее отражают действительные мнения, придерживаются больше половины ― 53%. Еще 19% безусловно уверены в их результатах.
Индекс доверия социологическим опросам, который может быть от –100 до +100, сейчас составляет 26 пунктов. Это на 17 пунктов меньше, чем на пике в 2005 году, но значительно выше минимальных 12, которые были зафиксированы в 2018-м. В последние два года индекс снижается.