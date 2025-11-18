Россияне назвали Сергея Безрукова, Юру Борисова и Сергея Бурунова лучшими актерами 2025 года

Синоптик: предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году
Прокуратура Москвы обнаружила нелегальный зоопарк с краснокнижными животными
Deadline: Сэди Синк сыграет в новых «Мстителях»
Вышел дебютный трейлер второго сезона мультсериала о Ларе Крофт
В Подмосковье более тысячи магазинов во дворах домов прекратили продажу алкоголя
Продавцы рассказали, как делают половинки елок, которые обсуждают в соцсетях
Райан Гослинг хочет спасти человечество и отправляется в космос в трейлере «Проекта „Конца света“»
Визовые центры Португалии в России остановили прием заявлений на 2025 год
В арт-пространстве «Артемьев» откроется выставка об эволюции электронной музыки
«Парасоциальный» ― слово года по версии Кембриджского словаря
Стоимость базовой корзины в Москве выросла на 15% за год
Из Москвы до Адлера на поезде скоро можно будет добраться за 7 часов
Во французских кинотеатрах появилось ведро для попкорна в виде шляпы Эльфабы
Spotify, ChatGPT, X и десятки других сервисов перестали открываться из‑за сбоя в Cloudflare
Росстандарт создал новый проект ГОСТа, снижающий требования к шоколадным конфетам
Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев снимется в эротическом триллере «Night Float»
Показываем фрагмент «Сущности» ― хоррор-драмы с Бенедиктом Камбербатчем
Халле Бейли отправляется в Италию в трейлере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Аналитики: половина мужчин уходили от женщин, которые пытались их переделать
«Перекресток» подал в суд на юрлицо Easy Peasy, соучредителем которого была Настя Ивлеева
Полностью беспилотную «Ласточку» запустят по МЦК в 2026 году
Музей транспорта Москвы представит советские плакаты с рекламой такси
HBO показал трейлер второй половины сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Игра «Киберслав: Затмение» обзавелась первым геймплейным тизером-трейлером
В Москве 18 ноября повторился температурный рекорд 1940 года
«Чувство и чувствительность» с Дейзи Эдгар-Джонс выйдет в зарубежный прокат 11 сентября
Шекспир прощается с сыном в первом отрывке «Хамнета» Хлои Чжао
Герои третьей части «Аватара» убегают от вулканического клана в новом отрывке

Россияне назвали Сергея Безрукова, Юру Борисова и Сергея Бурунова лучшими актерами 2025 года

Фото: «Централ Партнершип»

Аналитический центр ВЦИОМ подвел итоги 2025 года в российском кино. По результатам опроса, лучшими актерами 2025 года стали Сергей Безруков (15%), Сергей Бурунов (14%), Юра Борисов и Александр Петров (оба набрали по 10%). Далее идут Владимир Машков и один из лидеров прошлого года Константин Хабенский (7%), Иван Янковский (5%), Никита Кологривый, Данила Козловский и Евгений Миронов (по 3%).

Тремя лучшими актрисами уходящего года стали Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд (по 7%). Елизавета Боярская набрала 5% голосов, Екатерина Климова, Екатерина Гусева, Марина Александрова, Настасья Самбурская и Анна Ковальчук — по 4%.

Лучшим российским фильмом 2025 года опрошенные назвали «Август» (20%). На втором месте оказалась лента «Чебурашка» (6%), на третьем ― «Алиса в Стране чудес» (4%). В рейтинг также попали «Волшебник Изумрудного города» (3%), «Горыныч» (2%) и «Мастер и Маргарита» (2%).

Аналитики отмечают, что присутствие исторических и биографических драм («Пророк. История Александра Пушкина», «Хроники русской революции», «Т-34», «В списках не значился») наряду с лидером рейтинга свидетельствует о сильном запросе на эмоциональные сюжеты и отсылку к истории.

Среди сериалов в опросе лидирует «След» (8%). За ним следуют детективные и криминальные драмы «Тайны следствия», «Лихие», «Фишер» и «Мосгаз».

Недавно ВЦИОМ выяснил, что почти четверть россиян не доверяет опросам общественного мнения. На вопрос, отражают ли опросы действительные мнения граждан, 18% ответили «скорее не отражают», 5% ― «безусловно не отражают». Позиции, что опросы скорее отражают действительные мнения, придерживаются больше половины ― 53%. Еще 19% безусловно уверены в их результатах.

Индекс доверия социологическим опросам, который может быть от –100 до +100, сейчас составляет 26 пунктов. Это на 17 пунктов меньше, чем на пике в 2005 году, но значительно выше минимальных 12, которые были зафиксированы в 2018-м. В последние два года индекс снижается.

