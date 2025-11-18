Россияне назвали Сергея Безрукова, Юру Борисова и Сергея Бурунова лучшими актерами 2025 года

Аналитический центр ВЦИОМ подвел итоги 2025 года в российском кино. По результатам опроса, лучшими актерами 2025 года стали Сергей Безруков (15%), Сергей Бурунов (14%), Юра Борисов и Александр Петров (оба набрали по 10%). Далее идут Владимир Машков и один из лидеров прошлого года Константин Хабенский (7%), Иван Янковский (5%), Никита Кологривый, Данила Козловский и Евгений Миронов (по 3%).