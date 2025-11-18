Юрист пояснил, запрещено ли теперь покупать игры S.T.A.L.K.E.R. россиянам

За покупку игр S.T.A.L.K.E.R. в России теперь грозит уголовная ответственность, пояснил «Афише Daily» юрист, автор телеграм-канала «Юридический минимум НКО» Константин Воробьев.
По его словам, покупка игр GSC Game World, как и пожертвование в адрес студии, подпадает под часть 2 статьи 284.1. УК ― финансирование нежелательных организаций. За это грозит срок от 1 до 5 лет.
При этом по статье об участии в деятельности нежелательной организации могут привлечь даже за ношение мерча с кадрами из игр компании, поскольку это популяризует работу студии. За первое такое нарушение грозит штраф до 10 тыс. рублей, а затем уголовная ответственность ― до 4 лет лишения свободы.
Это ограничение действует с двух сторон ― как для самой нежелательной организации, так и для всех остальных. Такой организации запрещено осуществлять любые проекты и вести деятельность на территории России.
При этом и гражданам не допустимо участвовать в ее деятельности (распространять ее материалы, продвигать ее продукцию, участвовать в ее мероприятиях), работать в ней, даже в качестве волонтера. Абсолютно не важно, где это происходит ― в России или за ее пределами.
Эксперт предполагает, что игровые платформы и магазины превентивно исключат возможность покупки игр GSC Game World для тех, кто находится в России, чтобы исключить ответственность для пользователей.
Ранее генпрокуратура признала нежелательной организацией украинскую GSC Game World ― разработчика игр S.T.A.L.K.E.R. В ведомстве заявили, что студия финансово поддерживает ВСУ и формирует образ РФ как государства-агрессора.
По сообщению Генпрокуратуры, в прошлом году GSC Game World выпустила игру, «продвигающую украинские нарративы» и «содержащую агрессивный русофобский контент». В ведомстве не уточнили название игры, но, вероятно, речь идет о S.T.A.L.K.E.R. 2.
Вторая номерная часть «Сталкера» вышла 20 ноября 2024 года. Первоначально игру анонсировали еще в 2010-м, на следующий год после выхода «Зова Припяти». Долгое время о проекте ничего не было слышно, и лишь в 2018 году состоялся повторный анонс.
S.T.A.L.K.E.R. 2. планировали выпустить в 2021 году, но релиз неоднократно переносили, в том числе из‑за российской военной операции. После ее начала несколько сотрудников GSC Game World, включая ключевого геймдизайнера Владимира Ежова, присоединились к ВСУ. Ежов погиб в декабре 2022 года в боях за Бахмут. Большинство сотрудников студии ― около 200 человек ― эвакуировали в Прагу, где теперь располагается основной офис компании.