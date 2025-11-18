Юрист пояснил, запрещено ли теперь покупать игры S.T.A.L.K.E.R. россиянам

Синоптик: предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году
Прокуратура Москвы обнаружила нелегальный зоопарк с краснокнижными животными
Deadline: Сэди Синк сыграет в новых «Мстителях»
Вышел дебютный трейлер второго сезона мультсериала о Ларе Крофт
Россияне назвали Сергея Безрукова, Юру Борисова и Сергея Бурунова лучшими актерами 2025 года
В Подмосковье более тысячи магазинов во дворах домов прекратили продажу алкоголя
Продавцы рассказали, как делают половинки елок, которые обсуждают в соцсетях
Райан Гослинг хочет спасти человечество и отправляется в космос в трейлере «Проекта „Конца света“»
Визовые центры Португалии в России остановили прием заявлений на 2025 год
В арт-пространстве «Артемьев» откроется выставка об эволюции электронной музыки
«Парасоциальный» ― слово года по версии Кембриджского словаря
Стоимость базовой корзины в Москве выросла на 15% за год
Из Москвы до Адлера на поезде скоро можно будет добраться за 7 часов
Во французских кинотеатрах появилось ведро для попкорна в виде шляпы Эльфабы
Spotify, ChatGPT, X и десятки других сервисов перестали открываться из‑за сбоя в Cloudflare
Росстандарт создал новый проект ГОСТа, снижающий требования к шоколадным конфетам
Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев снимется в эротическом триллере «Night Float»
Показываем фрагмент «Сущности» ― хоррор-драмы с Бенедиктом Камбербатчем
Халле Бейли отправляется в Италию в трейлере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Аналитики: половина мужчин уходили от женщин, которые пытались их переделать
«Перекресток» подал в суд на юрлицо Easy Peasy, соучредителем которого была Настя Ивлеева
Полностью беспилотную «Ласточку» запустят по МЦК в 2026 году
Музей транспорта Москвы представит советские плакаты с рекламой такси
HBO показал трейлер второй половины сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Игра «Киберслав: Затмение» обзавелась первым геймплейным тизером-трейлером
В Москве 18 ноября повторился температурный рекорд 1940 года
«Чувство и чувствительность» с Дейзи Эдгар-Джонс выйдет в зарубежный прокат 11 сентября
Шекспир прощается с сыном в первом отрывке «Хамнета» Хлои Чжао

Юрист пояснил, запрещено ли теперь покупать игры S.T.A.L.K.E.R. россиянам

За покупку игр S.T.A.L.K.E.R. в России теперь грозит уголовная ответственность, пояснил «Афише Daily» юрист, автор телеграм-канала «Юридический минимум НКО» Константин Воробьев.

По его словам, покупка игр GSC Game World, как и пожертвование в адрес студии, подпадает под часть 2 статьи 284.1. УК ― финансирование нежелательных организаций. За это грозит срок от 1 до 5 лет.

При этом по статье об участии в деятельности нежелательной организации могут привлечь даже за ношение мерча с кадрами из игр компании, поскольку это популяризует работу студии. За первое такое нарушение грозит штраф до 10 тыс. рублей, а затем уголовная ответственность ― до 4 лет лишения свободы.

Признание Генеральной прокуратурой организации нежелательной означает, что ее деятельность вне зависимости от нарушения конкретных норм законодательства представляет угрозу для российского государства, поэтому должна быть полностью заблокирована.

Это ограничение действует с двух сторон ― как для самой нежелательной организации, так и для всех остальных. Такой организации запрещено осуществлять любые проекты и вести деятельность на территории России.

При этом и гражданам не допустимо участвовать в ее деятельности (распространять ее материалы, продвигать ее продукцию, участвовать в ее мероприятиях), работать в ней, даже в качестве волонтера. Абсолютно не важно, где это происходит ― в России или за ее пределами.
Константин Воробьев
Юрист, автор телеграм-канала «Юридический минимум НКО»

Эксперт предполагает, что игровые платформы и магазины превентивно исключат возможность покупки игр GSC Game World для тех, кто находится в России, чтобы исключить ответственность для пользователей.

Ранее генпрокуратура признала нежелательной организацией украинскую GSC Game World ― разработчика игр S.T.A.L.K.E.R. В ведомстве заявили, что студия финансово поддерживает ВСУ и формирует образ РФ как государства-агрессора.

По сообщению Генпрокуратуры, в прошлом году GSC Game World выпустила игру, «продвигающую украинские нарративы» и «содержащую агрессивный русофобский контент». В ведомстве не уточнили название игры, но, вероятно, речь идет о S.T.A.L.K.E.R. 2.

Вторая номерная часть «Сталкера» вышла 20 ноября 2024 года. Первоначально игру анонсировали еще в 2010-м, на следующий год после выхода «Зова Припяти». Долгое время о проекте ничего не было слышно, и лишь в 2018 году состоялся повторный анонс.

S.T.A.L.K.E.R. 2. планировали выпустить в 2021 году, но релиз неоднократно переносили, в том числе из‑за российской военной операции. После ее начала несколько сотрудников GSC Game World, включая ключевого геймдизайнера Владимира Ежова, присоединились к ВСУ. Ежов погиб в декабре 2022 года в боях за Бахмут. Большинство сотрудников студии ― около 200 человек ― эвакуировали в Прагу, где теперь располагается основной офис компании.

Расскажите друзьям