Юрист пояснил, запрещено ли теперь покупать игры S.T.A.L.K.E.R. россиянам

Признание Генеральной прокуратурой организации нежелательной означает, что ее деятельность вне зависимости от нарушения конкретных норм законодательства представляет угрозу для российского государства, поэтому должна быть полностью заблокирована.



Это ограничение действует с двух сторон ― как для самой нежелательной организации, так и для всех остальных. Такой организации запрещено осуществлять любые проекты и вести деятельность на территории России.



При этом и гражданам не допустимо участвовать в ее деятельности (распространять ее материалы, продвигать ее продукцию, участвовать в ее мероприятиях), работать в ней, даже в качестве волонтера. Абсолютно не важно, где это происходит ― в России или за ее пределами.

Константин Воробьев Юрист, автор телеграм-канала «Юридический минимум НКО»