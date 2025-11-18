Синоптик: предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году
В Подмосковье более тысячи магазинов во дворах домов прекратили продажу алкоголя

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

С 1 сентября во дворах многоквартирных домов Московской области более 1,2 тыс. магазинов прекратили продажу алкоголя. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, ограничения затронут еще около 1,3 тыс. торговых точек по мере завершения срока действия их лицензий на продажу алкоголя.

С 1 сентября в Подмосковье запрещено продавать алкоголь во дворах жилых домов. После этой даты получить лицензию на розничную продажу алкоголя могут только те магазины, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров к краю дороги. При этом торговые точки могут доработать до конца действия лицензии.

Недавно стало известно, что в России употребление алкогольных напитков упало до 7,84 литра в год на душу населения — это минимум с 1999 года. Рекордно низкий показатель зафиксировали по итогам сентября за последние 12 месяцев. Меньше всего в России пьют спиртное на Северном Кавказе.

