Разработчика игр S.T.A.L.K.E.R. признали в России «нежелательной организацией»

Там утверждается, что компания финансово поддерживает ВСУ и формирует образ РФ как «государства-агрессора». По данным генпрокуратуры, в 2022 году GSC Game World перевела фонду помощи военнослужащим Украины около 17 млн долларов. На эти деньги были куплены ударные БПЛА, комплектующие к ним и автомобили, говорится в сообщении.