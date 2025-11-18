Синоптик: предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году
Разработчика игр S.T.A.L.K.E.R. признали в России «нежелательной организацией»

Фото: Steam

Генпрокуратура России признала «нежелательной» деятельность украинской игровой студии GSC Game World ― разработчика игр серии S.T.A.L.K.E.R. Об этом говорится на сайте ведомства.

Там утверждается, что компания финансово поддерживает ВСУ и формирует образ РФ как «государства-агрессора». По данным генпрокуратуры, в 2022 году GSC Game World перевела фонду помощи военнослужащим Украины около 17 млн долларов. На эти деньги были куплены ударные БПЛА, комплектующие к ним и автомобили, говорится в сообщении.

«Организация неоднократно объявляла о сборе средств как на собственном сайте, так и посредством фонда помощи военнослужащим Украины Lesia UA и украинской организации Мiжнародний благодiйний фонд „Повернись живим“, деятельность которого уже признана нежелательной в нашей стране», ― отметили в генпрокуратуре.

Там добавили, что в 2024 году GSC Game World выпустила игру, «продвигающую украинские нарративы» и «содержащую агрессивный русофобский контент». В ведомстве не уточнили название игры, но, вероятно, речь идет о S.T.A.L.K.E.R. 2.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел 20 ноября 2024 года и возглавил недельный чарт Steam по выручке. На второй день после релиза разработчики сказали, что продажи тайтла превысили миллион копий.

Первоначально вторую номерную часть «Сталкера» анонсировали еще в 2010-м, на следующий год после выхода «Зова Припяти». Долгое время о проекте ничего не было слышно, и лишь в 2018 году состоялся повторный анонс.

Игру планировали выпустить в 2021 году, но релиз неоднократно переносили, в том числе из‑за российской военной операции. После ее начала несколько сотрудников GSC Game World, включая ключевого геймдизайнера Владимира Ежова, присоединились к ВСУ. Ежов погиб в декабре 2022 года в боях за Бахмут. Большинство сотрудников студии ― около 200 человек ― эвакуировали в Прагу, где теперь располагается основной офис компании.

