Продавцы рассказали, как делают половинки елок, которые обсуждают в соцсетях

В соцсетях заметили, что на российских маркетплейсах появились половинки елок. В магазине «Волшебные елки» рассказали изданию «Подъем», что продают такие половинки уже несколько лет.
Стоят такие половинки елок в среднем 7-15 тыс. рублей, но есть модели и за 35 тыс. рублей. По словам продавцов, спрос на такой товар небольшой, половинки берут для помещений «с ограниченным пространством». В компании добавили, что «по стоимости такие модели, как правило, немного дешевле полноразмерных изделий.
«Их выбирают в основном покупатели с ограниченным пространством — владельцы небольших квартир, офисов или тех помещений, где важно сохранить свободное место. Для таких случаев это действительно удобное решение: елка выглядит как полноценная спереди, занимает меньше площади и не мешает проходу», — пояснили в магазине «Волшебные елки».
Для производства «половинок» не распиливают целые елки. На фабрике сразу проектируют каркас, количество веток и конструкцию, чтобы елка смотрелась симметрично и аккуратно.