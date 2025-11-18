Продавцы рассказали, как делают половинки елок, которые обсуждают в соцсетях

Стоят такие половинки елок в среднем 7-15 тыс. рублей, но есть модели и за 35 тыс. рублей. По словам продавцов, спрос на такой товар небольшой, половинки берут для помещений «с ограниченным пространством». В компании добавили, что «по стоимости такие модели, как правило, немного дешевле полноразмерных изделий.