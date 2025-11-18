Синоптик: предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году
Райан Гослинг хочет спасти человечество и отправляется в космос в трейлере «Проекта „Конца света“»

Фото: Amazon MGM Studios

Amazon MGM Studios представила новый трейлер фильма «Проект „Конец света». Премьера научно-фантастической комедии с Райаном Гослингом состоится 20 марта 2026 года.

Картина основана на романе автора «Марсианина» Энди Вейра «Проект „Аве Мария“». В центре сюжета — бывший молекулярный биолог и школьный учитель, ставший астронавтом Райленд Грейс (Гослинг). Он просыпается на борту космического корабля и не может вспомнить, как там оказался. Постепенно в его памяти восстанавливается хронология событий: его отправили в звездную систему Тау Кита, которая находится в двенадцати световых годах от Земли, чтобы узнать, как спасти человечество от глобальной катастрофы.

Видео: Amazon MGM Studios

Партнершей звезды «Барби» на экране выступает Сандра Хюллер («Анатомия падения»). В фильме также снялись Лайонел Бойс, Кен Люн и Милана Вайнтруб.

Режиссерами проекта выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер — создатели «Человека-паука: Через вселенные». Сценарий написал Дрю Годдард, ранее адаптировавший «Марсианина» для экрана.

«Это безумно амбициозная история с грандиозным размахом, и она казалась невероятно трудной в реализации — а мы как раз любим такие проекты, — говорил Гослинг о фильме на CinemaCon. — Именно ради таких фильмов мы ходим в кино. И я говорю это не только потому, что играю в нем, но и потому, что я один из продюсеров».

