Визовые центры Португалии в России остановили прием заявлений на 2025 год

В визовых центрах Португалии в России больше не будут принимать обращения в 2025 году. Об этом сообщается на сайте BLS International.
Уточняется, что календарь для подачи документов на этот год полностью заполнен. Новые ячейки могут появиться только в расписании на 2026 год.
Визовые центры принимают документы только на краткосрочные визы (до 90 дней). По вопросам получения долгосрочных виз (более 90 дней) необходимо обращаться в консульство Португалии в Москве. Визовые центры Португалии есть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самарe, Нижнем Новгороде, Казани и Новосибирске.
Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз гражданам России в начале ноября. Теперь заявление на нее можно будет подать только за пределами России.