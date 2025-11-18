Визовые центры Португалии в России остановили прием заявлений на 2025 год

Синоптик: предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году
В Подмосковье более тысячи магазинов во дворах домов прекратили продажу алкоголя
Продавцы рассказали, как делают половинки елок, которые обсуждают в соцсетях
Райан Гослинг хочет спасти человечество и отправляется в космос в трейлере «Проекта „Конца света“»
В арт-пространстве «Артемьев» откроется выставка об эволюции электронной музыки
«Парасоциальный» ― слово года по версии Кембриджского словаря
Стоимость базовой корзины в Москве выросла на 15% за год
Из Москвы до Адлера на поезде скоро можно будет добраться за 7 часов
Во французских кинотеатрах появилось ведро для попкорна в виде шляпы Эльфабы
Spotify, ChatGPT, X и десятки других сервисов перестали открываться из‑за сбоя в Cloudflare
Росстандарт создал новый проект ГОСТа, снижающий требования к шоколадным конфетам
Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев снимется в эротическом триллере «Night Float»
Показываем фрагмент «Сущности» ― хоррор-драмы с Бенедиктом Камбербатчем
Халле Бейли отправляется в Италию в трейлере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Аналитики: половина мужчин уходили от женщин, которые пытались их переделать
«Перекресток» подал в суд на юрлицо Easy Peasy, соучредителем которого была Настя Ивлеева
Полностью беспилотную «Ласточку» запустят по МЦК в 2026 году
Музей транспорта Москвы представит советские плакаты с рекламой такси
HBO показал трейлер второй половины сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Игра «Киберслав: Затмение» обзавелась первым геймплейным тизером-трейлером
В Москве 18 ноября повторился температурный рекорд 1940 года
«Чувство и чувствительность» с Дейзи Эдгар-Джонс выйдет в зарубежный прокат 11 сентября
Шекспир прощается с сыном в первом отрывке «Хамнета» Хлои Чжао
Герои третьей части «Аватара» убегают от вулканического клана в новом отрывке
На «Госуслугах» появится аналог SpeedTest
В поездах дальнего следования РЖД появятся пижамы
Expedition 33 и Death Stranding 2: стали известны номинанты на The Game Awards 2025
Москву накроет ливень. За два дня может выпасть до 40% месячной нормы осадков

Визовые центры Португалии в России остановили прием заявлений на 2025 год

Фото: Nick Karvounis/Unsplash

В визовых центрах Португалии в России больше не будут принимать обращения в 2025 году. Об этом сообщается на сайте BLS International.

Уточняется, что календарь для подачи документов на этот год полностью заполнен. Новые ячейки могут появиться только в расписании на 2026 год.

Визовые центры принимают документы только на краткосрочные визы (до 90 дней). По вопросам получения долгосрочных виз (более 90 дней) необходимо обращаться в консульство Португалии в Москве. Визовые центры Португалии есть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самарe, Нижнем Новгороде, Казани и Новосибирске.

Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз гражданам России в начале ноября. Теперь заявление на нее можно будет подать только за пределами России.

Расскажите друзьям