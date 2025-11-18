В арт-пространстве «Артемьев» откроется выставка об эволюции электронной музыки

21 ноября в арт-пространстве «Артемьев» в Москве откроется выставка «Архивация настоящего 2.0», созданная Центром электроакустической музыки (ЦЭАМ) Московской консерватории. Экспозиция продлится до 15 марта 2026 года.
Экспозиция познакомит посетителей с наследием Акустической лаборатории МГК — ведущей организации Советского Союза, занимавшейся акустикой музыкальных инструментов и концертных залов, психологией восприятия музыки и разработкой первых электромузыкальных устройств.
На выставке будет представлена эволюция электромузыкальных инструментов. Среди ключевых экспонатов — синтезатор эмиритон, созданный внуком композитора Римского-Корсакова, знаковые советские инструменты («Поливокс», «Ритм-2» и «Форманта») и современные аудиовизуальные объекты (синтезаторы SOMA Lab, ЛМЗ, «Прибор», Synthcone).
Особое внимание на выставке будет уделено реставрации исторических инструментов. Специалисты восстановят орган Хаммонда и эмиритон, а после композиторы создадут для этих инструментов новые произведения, которые можно будет услышать прямо в выставочном пространстве.