В арт-пространстве «Артемьев» откроется выставка об эволюции электронной музыки

Синоптик: предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году
В Подмосковье более тысячи магазинов во дворах домов прекратили продажу алкоголя
Продавцы рассказали, как делают половинки елок, которые обсуждают в соцсетях
Райан Гослинг хочет спасти человечество и отправляется в космос в трейлере «Проекта „Конца света“»
Визовые центры Португалии в России остановили прием заявлений на 2025 год
«Парасоциальный» ― слово года по версии Кембриджского словаря
Стоимость базовой корзины в Москве выросла на 15% за год
Из Москвы до Адлера на поезде скоро можно будет добраться за 7 часов
Во французских кинотеатрах появилось ведро для попкорна в виде шляпы Эльфабы
Spotify, ChatGPT, X и десятки других сервисов перестали открываться из‑за сбоя в Cloudflare
Росстандарт создал новый проект ГОСТа, снижающий требования к шоколадным конфетам
Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев снимется в эротическом триллере «Night Float»
Показываем фрагмент «Сущности» ― хоррор-драмы с Бенедиктом Камбербатчем
Халле Бейли отправляется в Италию в трейлере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Аналитики: половина мужчин уходили от женщин, которые пытались их переделать
«Перекресток» подал в суд на юрлицо Easy Peasy, соучредителем которого была Настя Ивлеева
Полностью беспилотную «Ласточку» запустят по МЦК в 2026 году
Музей транспорта Москвы представит советские плакаты с рекламой такси
HBO показал трейлер второй половины сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Игра «Киберслав: Затмение» обзавелась первым геймплейным тизером-трейлером
В Москве 18 ноября повторился температурный рекорд 1940 года
«Чувство и чувствительность» с Дейзи Эдгар-Джонс выйдет в зарубежный прокат 11 сентября
Шекспир прощается с сыном в первом отрывке «Хамнета» Хлои Чжао
Герои третьей части «Аватара» убегают от вулканического клана в новом отрывке
На «Госуслугах» появится аналог SpeedTest
В поездах дальнего следования РЖД появятся пижамы
Expedition 33 и Death Stranding 2: стали известны номинанты на The Game Awards 2025
Москву накроет ливень. За два дня может выпасть до 40% месячной нормы осадков

В арт-пространстве «Артемьев» откроется выставка об эволюции электронной музыки

Фото: предоставлено пресс-службой

21 ноября в арт-пространстве «Артемьев» в Москве откроется выставка «Архивация настоящего 2.0», созданная Центром электроакустической музыки (ЦЭАМ) Московской консерватории. Экспозиция продлится до 15 марта 2026 года.

Экспозиция познакомит посетителей с наследием Акустической лаборатории МГК — ведущей организации Советского Союза, занимавшейся акустикой музыкальных инструментов и концертных залов, психологией восприятия музыки и разработкой первых электромузыкальных устройств.

На выставке будет представлена эволюция электромузыкальных инструментов. Среди ключевых экспонатов — синтезатор эмиритон, созданный внуком композитора Римского-Корсакова, знаковые советские инструменты («Поливокс», «Ритм-2» и «Форманта») и современные аудиовизуальные объекты (синтезаторы SOMA Lab, ЛМЗ, «Прибор», Synthcone).

Особое внимание на выставке будет уделено реставрации исторических инструментов. Специалисты восстановят орган Хаммонда и эмиритон, а после композиторы создадут для этих инструментов новые произведения, которые можно будет услышать прямо в выставочном пространстве.

