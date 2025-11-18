В Подмосковье более тысячи магазинов во дворах домов прекратили продажу алкоголя
Синоптик: предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»


В этом году зима в России будет холоднее, чем в прошлом году, однако аномальных морозов не ожидается. Об этом «Известиям» рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Синоптик спрогнозировал, что в большинстве регионов температура будет выше климатической нормы примерно на полградуса-градус, при этом в некоторых субъектах возможны показатели чуть ниже нормы. При этом дать единую оценку для всей территории России невозможно из-за ее огромных размеров, ведь одновременно в Якутии может быть –40 градусов, а в Москве — +9.

По данным Цыганкова, погодные условия сильно отличаются даже в пределах европейской части страны. Например, когда в Крыму и Ростове-на-Дону температура воздуха остается выше нуля, в Архангельске уже наступают морозы.

В ночь на 15 октября на Москву обрушился снегопад. За сутки в городе выпала треть месячной нормы осадков. Это один из самых поздних первых снегопадов в XXI веке. «Так поздно в век глобального потепления первый снег отмечался лишь однажды ― 15 ноября 2008 года», ― говорил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Роскосмос показал, как выглядит с орбиты циклон, принесший в Москву первый снег. Съемку вели спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».

Кроме того, в этом году россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет. Из 90 зимних дней жители России будут работать лишь 56. Это связано с тем, что впервые за 12 лет новогодние праздники длятся целых 12 дней — с 31 декабря по 11 января включительно. Такой же короткой рабочая зима была лишь однажды — на рубеже 2004 и 2005 годов. 

