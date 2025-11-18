Синоптик: предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году

Синоптик спрогнозировал, что в большинстве регионов температура будет выше климатической нормы примерно на полградуса-градус, при этом в некоторых субъектах возможны показатели чуть ниже нормы. При этом дать единую оценку для всей территории России невозможно из-за ее огромных размеров, ведь одновременно в Якутии может быть –40 градусов, а в Москве — +9.