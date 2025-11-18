«Парасоциальный» ― слово года по версии Кембриджского словаря

«„Парасоциальный“ — идеальное слово года. Рост парасоциальных отношений переопределил фэндом, понятие знаменитости и с появлением ИИ то, как обычные люди взаимодействуют в сети. Мы вступили в эпоху, когда многие формируют нездоровые и чрезмерно интенсивные парасоциальные связи с инфлюэнсерами. Это приводит к ощущению, что люди „знают“ тех, с кем у них такие связи, доверяют им и даже проявляют крайние формы лояльности. При этом все остается полностью односторонним», ― отметила профессор экспериментальной социальной психологии Кембриджского университета Симона Шналль.