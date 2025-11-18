Синоптик: предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году
«Парасоциальный» ― слово года по версии Кембриджского словаря

Фото: RyanKing999/Getty Images

Кембриджский словарь объявил слово 2025 года. Им стал термин «парасоциальный», который описывает чувство эмоциональной связи человека со знаменитостью, которую он лично не знает. «Парасоциальной» может быть и привязанность к персонажу книги, фильма, сериала или искусственному интеллекту.

«„Парасоциальный“ — идеальное слово года. Рост парасоциальных отношений переопределил фэндом, понятие знаменитости и с появлением ИИ то, как обычные люди взаимодействуют в сети. Мы вступили в эпоху, когда многие формируют нездоровые и чрезмерно интенсивные парасоциальные связи с инфлюэнсерами. Это приводит к ощущению, что люди „знают“ тех, с кем у них такие связи, доверяют им и даже проявляют крайние формы лояльности. При этом все остается полностью односторонним», ― отметила профессор экспериментальной социальной психологии Кембриджского университета Симона Шналль.

Кембриджский словарь выделил и два других популярных слова года (оба тоже связаны с ИИ). Это «слоп» (slop) ― интернет-контент очень низкого качества, обычно сгенерированный нейросетями, и «мемефицирование» (memeify) ― превращение события, изображения или человека в мем.

Термин «парасоциальный» ввели еще в 1956 году социологи Чикагского университета Дональд Хортон и Ричард Воль. Они описали, как телезрители вступают в «пара-социальные» отношения с персонами на экране — будто те приходятся им реальными родственниками или друзьями.

По словам Колина МакИнтоша из Кембриджского словаря, слово 2025 года ― отличный пример того, как академический термин становится общеупотребительным.

В этом году в Кембриджский словарь добавили около 6000 новых слов, включая распространенные интернет-неологизмы: delulu («бредовый», «заблуждающийся»), skibidi (интернет-мем, обозначающий что‑то странное или абсурдное) и tradwife («традиционная жена», которая пропагандирует консервативные взгляды на гендерные роли и следует им).

