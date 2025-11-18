«Парасоциальный» ― слово года по версии Кембриджского словаря

Кембриджский словарь объявил слово 2025 года. Им стал термин «парасоциальный», который описывает чувство эмоциональной связи человека со знаменитостью, которую он лично не знает. «Парасоциальной» может быть и привязанность к персонажу книги, фильма, сериала или искусственному интеллекту.
«„Парасоциальный“ — идеальное слово года. Рост парасоциальных отношений переопределил фэндом, понятие знаменитости и с появлением ИИ то, как обычные люди взаимодействуют в сети. Мы вступили в эпоху, когда многие формируют нездоровые и чрезмерно интенсивные парасоциальные связи с инфлюэнсерами. Это приводит к ощущению, что люди „знают“ тех, с кем у них такие связи, доверяют им и даже проявляют крайние формы лояльности. При этом все остается полностью односторонним», ― отметила профессор экспериментальной социальной психологии Кембриджского университета Симона Шналль.
Кембриджский словарь выделил и два других популярных слова года (оба тоже связаны с ИИ). Это «слоп» (slop) ― интернет-контент очень низкого качества, обычно сгенерированный нейросетями, и «мемефицирование» (memeify) ― превращение события, изображения или человека в мем.
Термин «парасоциальный» ввели еще в 1956 году социологи Чикагского университета Дональд Хортон и Ричард Воль. Они описали, как телезрители вступают в «пара-социальные» отношения с персонами на экране — будто те приходятся им реальными родственниками или друзьями.
По словам Колина МакИнтоша из Кембриджского словаря, слово 2025 года ― отличный пример того, как академический термин становится общеупотребительным.
В этом году в Кембриджский словарь добавили около 6000 новых слов, включая распространенные интернет-неологизмы: delulu («бредовый», «заблуждающийся»), skibidi (интернет-мем, обозначающий что‑то странное или абсурдное) и tradwife («традиционная жена», которая пропагандирует консервативные взгляды на гендерные роли и следует им).