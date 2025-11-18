Стоимость базовой корзины в Москве выросла на 15% за год

Москву опережает только Чукотка: там цена базового минимума достигла 41 тыс. рублей. На третьем месте Мурманская область, где товары и услуги подорожали на 14%, до 30 тыс. рублей. В среднем по стране корзина поднялась до 25 тыс. рублей — на 10% больше, чем год назад.