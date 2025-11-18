Стоимость базовой корзины в Москве выросла на 15% за год

За год в Москве стоимость базового минимума продуктов выросла на 15%, до 38 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Москву опережает только Чукотка: там цена базового минимума достигла 41 тыс. рублей. На третьем месте Мурманская область, где товары и услуги подорожали на 14%, до 30 тыс. рублей. В среднем по стране корзина поднялась до 25 тыс. рублей — на 10% больше, чем год назад.
В базовую корзину входят 83 позиции: хлеб, картофель, мыло, коммунальные услуги, проезд и так далее. Этот показатель не равен прожиточному минимуму.
Недавно стало известно, что за три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%. Цены увеличились из‑за санкций, повышения ключевой ставки ЦБ и инфляции.