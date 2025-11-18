Из Москвы до Адлера на поезде скоро можно будет добраться за 7 часов

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Адлер сократит время в пути до Черного моря до 7 часов 50 минут. Сейчас дорога занимает 23 часа. Об этом рассказали на презентации РЖД, показанной на форуме «Транспорт России», пишет РИА «Новости».
Протяженность линии составит более 1500 километров. По плану поезда ВСМ будут мчаться со скоростью до 400 километров в час. В пути они будут останавливаться в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Туапсе, Сочи и других городах.
Как рассказывал глава правительства РФ Михаил Мишустин, расстояние будущей сети ВСМ по всей России составит свыше 4500 километров. Первую высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург планируют запустить в 2028 году.
После запуска магистрали путь из Москвы в Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. В дальнейшем также запланирована реализация проектов ВСМ из Москвы до Екатеринбурга (через Казань), Минска и Рязани.