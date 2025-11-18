Из Москвы до Адлера на поезде скоро можно будет добраться за 7 часов

Синоптик: предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году
В Подмосковье более тысячи магазинов во дворах домов прекратили продажу алкоголя
Продавцы рассказали, как делают половинки елок, которые обсуждают в соцсетях
Райан Гослинг хочет спасти человечество и отправляется в космос в трейлере «Проекта „Конца света“»
Визовые центры Португалии в России остановили прием заявлений на 2025 год
В арт-пространстве «Артемьев» откроется выставка об эволюции электронной музыки
«Парасоциальный» ― слово года по версии Кембриджского словаря
Стоимость базовой корзины в Москве выросла на 15% за год
Во французских кинотеатрах появилось ведро для попкорна в виде шляпы Эльфабы
Spotify, ChatGPT, X и десятки других сервисов перестали открываться из‑за сбоя в Cloudflare
Росстандарт создал новый проект ГОСТа, снижающий требования к шоколадным конфетам
Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев снимется в эротическом триллере «Night Float»
Показываем фрагмент «Сущности» ― хоррор-драмы с Бенедиктом Камбербатчем
Халле Бейли отправляется в Италию в трейлере ромкома «Ты, я и Тоскана»
Аналитики: половина мужчин уходили от женщин, которые пытались их переделать
«Перекресток» подал в суд на юрлицо Easy Peasy, соучредителем которого была Настя Ивлеева
Полностью беспилотную «Ласточку» запустят по МЦК в 2026 году
Музей транспорта Москвы представит советские плакаты с рекламой такси
HBO показал трейлер второй половины сезона сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Игра «Киберслав: Затмение» обзавелась первым геймплейным тизером-трейлером
В Москве 18 ноября повторился температурный рекорд 1940 года
«Чувство и чувствительность» с Дейзи Эдгар-Джонс выйдет в зарубежный прокат 11 сентября
Шекспир прощается с сыном в первом отрывке «Хамнета» Хлои Чжао
Герои третьей части «Аватара» убегают от вулканического клана в новом отрывке
На «Госуслугах» появится аналог SpeedTest
В поездах дальнего следования РЖД появятся пижамы
Expedition 33 и Death Stranding 2: стали известны номинанты на The Game Awards 2025
Москву накроет ливень. За два дня может выпасть до 40% месячной нормы осадков

Из Москвы до Адлера на поезде скоро можно будет добраться за 7 часов

Фото: Tengyart/Unsplash

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Адлер сократит время в пути до Черного моря до 7 часов 50 минут. Сейчас дорога занимает 23 часа. Об этом рассказали на презентации РЖД, показанной на форуме «Транспорт России», пишет РИА «Новости».

Протяженность линии составит более 1500 километров. По плану поезда ВСМ будут мчаться со скоростью до 400 километров в час. В пути они будут останавливаться в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Туапсе, Сочи и других городах.

Как рассказывал глава правительства РФ Михаил Мишустин, расстояние будущей сети ВСМ по всей России составит свыше 4500 километров. Первую высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург планируют запустить в 2028 году.

После запуска магистрали путь из Москвы в Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. В дальнейшем также запланирована реализация проектов ВСМ из Москвы до Екатеринбурга (через Казань), Минска и Рязани.

