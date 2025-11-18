Во французских кинотеатрах появилось ведро для попкорна в виде шляпы Эльфабы

В преддверии премьеры фильма «Злая: Навсегда» сеть французских кинотеатров «Пате́» (Pathé) выпустила тематические ведра для попкорна и показала их в соцсетях.
Первое — металлическое, разделенное пополам и показывающее обеих главных героинь. Одна сторона выдержана в черно-зеленой гамме и изображает Эльфабу, а другая половина выполнена в нежно-розовом цвете с портретом Глинды.
Второе ведро имеет форму черной шляпы Эльфабы. В центре находится открывающийся отсек для попкорна. Шляпу также можно надеть на голову.
Действие второй части «Злой» разворачивается спустя несколько лет после событий первой части. Глинда (Ариана Гранде) становится символом добра и строит успешную карьеру в Изумрудном городе, а Эльфаба (Синтия Эриво) скрывается в лесу после изгнания из страны Оз.
Ранее режиссер картины поделился, что волшебниц ждет «гораздо более взрослое эмоциональное путешествие, наполненное последствиями трудных решений». Ариана Гранде рассказала: «Мы действительно увидим, через какие испытания может пройти эта дружба. Здесь есть нюансы, есть боль, есть прощение».