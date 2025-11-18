Spotify, ChatGPT, X и десятки других сервисов перестали открываться из‑за сбоя в Cloudflare

Не работают среди прочих Spotify, X, ChatGPT, Epic Games и Letterboxd. Проблемы возникли и у сервиса Downdetector, который фиксирует сбои в интернете.
Российкие пользователи жалуются на работу X, ChatGPT и Janitor AI, а также игровых сервисов Facit, Leage of Legend и Valorant.
В заявлении Cloudflare говорится, что они «в курсе проблемы и расследуют инцидент, который потенциально затрагивает несколько клиентов». Через некоторое время в компании сказали, что наблюдают восстановление сервисов, однако пользователи все еще могут сталкиваться с ошибками.
В России сайты, пользующиеся услугами Cloudflare, испытывают проблемы с начала лета. При этом официально облачный сервис не блокировали в стране.