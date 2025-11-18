Синоптик: предстоящая зима в России будет холоднее, чем в прошлом году
Росстандарт создал новый проект ГОСТа, снижающий требования к шоколадным конфетам

Фото: Jessica Loaiza/Unsplash

В Росстандарте рассматривают проект нового ГОСТа для шоколадных кондитерских изделий. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на портал правовых и нормативно-технических документов.

В ведомстве обсуждают возможность разрешить производителям называть шоколадными cладости, содержащие лишь 9% какао-продуктов. Сейчас действующий стандарт требует, чтобы доля шоколада в составе продуктов с таким названием была не ниже 25%.

Если документ будет утвержден, под определение «шоколадные» попадут и сладости, покрытые глазурью на основе пальмового масла. «Газета.Ru» отмечает, что покупателям будет сложно их отличить от более качественных изделий.

Недавно Росстандарт впервые утвердил ГОСТ к территориям для выгула собак. Он вступит в силу с 1 апреля 2026 года.
Минимальная площадь игровой площадки для собак по новому стандарту составляет 200 квадратных метров, места для выгула должны быть огорожены забором высотой до 0,7 метров или кустарником.

