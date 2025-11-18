Показываем фрагмент «Сущности» ― хоррор-драмы с Бенедиктом Камбербатчем

Фильм основан на романе Макса Портера «Горе — это штука с перьями» («Grief Is the Thing with Feathers»). В центре сюжета ― иллюстратор, который после потери жены остался с двумя сыновьями. Его начинает преследовать загадочная сущность в виде большого черного ворона, питающаяся страхами. Пока она окончательно не обрела власть над героем, ему предстоит выяснить, что это — плод воображения или проявление сверхъестественного.