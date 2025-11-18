Показываем фрагмент «Сущности» ― хоррор-драмы с Бенедиктом Камбербатчем

Прокатчик World Pictures поделился с «Афишей Daily» эксклюзивным фрагментом «Сущности» ― психологического триллера с Бенедиктом Камбербатчем. Картина выйдет в российский прокат 20 ноября.
Фильм основан на романе Макса Портера «Горе — это штука с перьями» («Grief Is the Thing with Feathers»). В центре сюжета ― иллюстратор, который после потери жены остался с двумя сыновьями. Его начинает преследовать загадочная сущность в виде большого черного ворона, питающаяся страхами. Пока она окончательно не обрела власть над героем, ему предстоит выяснить, что это — плод воображения или проявление сверхъестественного.
Вместе с Камбербатчем на экране появятся Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и узник Азкабана», «Мальчик в полосатой пижаме»), Джесси Кейв («Гарри Поттер и Принц-полукровка»), Сэм Спрьюэлл («Фарго», «Дюна: Пророчество»), Винетта Робинсон («Точка кипения»), Лео Билл («Гамлет»), Тим Плистер («Богемская рапсодия») и Адам Бэзил («Одни из нас»).
Режиссером и сценаристом выступил Дилан Сотерн («No Distance Left to Run»). Мировая премьера картины состоялась на фестивале «Сандэнс».
Василий Говердовский в рецензии для «Афиши Daily» назвал игру Камбербатча, который отдал роли вдовца всего себя, «секретным ингредиентом» фильма.