Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев снимется в эротическом триллере «Night Float»

Нина Добрев («Дневники вампира») получила главную роль в эротическом триллере «Night Float». Актриса также выступит исполнительным продюсером фильма, пишет Deadline.
По сюжету молодая женщина переезжает в служебное жилье при больнице, чтобы жить рядом со своим парнем-врачом. Там героиня знакомится с другим доктором, который предлагает ей стать посредником в незаконной торговле инсайдерской информацией.
Сценаристом проекта стала Лила Райчек («Сплетница», 2021). Кто еще сыграет в картине и когда она выйдет, пока неизвестно.
Недавно Добрев участвовала в съемках триллера «Страна медведей», главную роль в котором исполняет Расселл Кроу. Актриса сыграла эксцентричную сотрудницу банка, которая оказывается втянутой в преступления в духе Бонни и Клайда, вдохновленные ее фантазиями. Кроу исполнил роль стареющего, но грозного владельца клуба Манко Капаке.
Съемки картины стартовали в феврале в австралийском Квинсленде. В основу ленты лег роман Томаса Перри «Стриптиз».
В сентябре актриса спустя 10 лет наконец рассказала, почему покинула сериал «Дневники вампира» после 6-го сезона. В новой книге редактора Entertainment Weekly Саманты Хайфилл «Я чувствовала себя потрясающе: устная история „Дневников вампира“» Нина поделилась, что ушла из проекта, потому что ей платили меньше, чем коллегам-мужчинам Полу Уэсли и Иэну Сомерхолдеру.
«Это была немного сложная ситуация, поскольку в моем контракте было написано, что я должна играть только Елену. Но я играла сразу несколько персонажей, что удваивало мою рабочую нагрузку», — говорила Нина Добрев, которая также играла двойника Елены Кэтрин Пирс.